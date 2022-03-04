Balgam sıkıntısı yaşayanlar "Yapışkan Andız Otu"nu tercih ediyor - Son Dakika
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Balgam sıkıntısı yaşayanlar "Yapışkan Andız Otu"nu tercih ediyor

04.03.2022 12:57
Balgam sıkıntısı yaşayanlar "Yapışkan Andız Otu"nu tercih ediyor

Birçok hastalığa faydalı olmasıyla bilinen "Yapışkan Andız Otu", balgam söktürücü özelliğiyle vatandaşların soğuk kış günlerinde en çok tercih ettiği şifalı ürünler arasında yer alıyorIsırgangillerden olan "Yapışkan Andız Otu" Türkiye'de daha çok Manisa'nın Akhisar ilçesinde yetişen bir bitki.

Birçok hastalığa faydalı olmasıyla bilinen "Yapışkan Andız Otu", balgam söktürücü özelliğiyle vatandaşların soğuk kış günlerinde en çok tercih ettiği şifalı ürünler arasında yer alıyor

Isırgangillerden olan "Yapışkan Andız Otu" Türkiye'de daha çok Manisa'nın Akhisar ilçesinde yetişen bir bitki. İnsan sağlığına sayısız faydasıyla bilinen Yapışkan Andız Otu, kanser, vücutta oluşan şişkinliği giderme, bağırsaklara yerleşen zararlı parazitleri temizleme ve en belirgin özelliği balgam söktürücü gibi birçok özelliğiyle aktarlarda en çok satılan ürün konumunda. Genellikle kaynatılarak tüketilen Yapışkan Andız Otunun kilogramı 250 TL'den alıcı bulurken, pekmezi ise kilogramı 100 TL'den satılıyor.

"Son zamanlarda müşteriler tarafından sıkça tercih ediliyor"

Eskişehir'de aktar işiyle uğraşan Koray Özkılıç, son dönemlerde Yapışkan Andız Otunun vatandaşlar tarafından sık tercih edildiğini söyledi. Yapışkan Andız Otu'nun faydalarına da değinen Özkılıç, "Yapışkan Andız Otu'nun en belirgin faydası, balgam söktürücü özelliğinin olmasıdır. Vücutta oluşan mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan Yapışkan Andız Otu, Antifungal özelliği ile mantarın yeniden nüksetmesine engel olur. Kuru öksürük ya da kronik öksürük gibi hastalıklara da iyi geldiği bilinen yapışkan andız otu, bağırsaklara yerleşen zararlı parazitleri yok etmesiyle de biliniyor. Son zamanlarda müşteriler tarafından sıkça tercih ediliyor. Özellikle orta yaş ve yaşlı kesimin tercih ettiği Yapışkan Andız Otu, şu an için aktarda en fazla satılan ürünler arasında yer alıyor. Vatandaşlar pekmez şeklinde de tüketebiliyor ya da direk kaynatıp içebiliyor. Ot şeklinde ki kilogramını 250, pekmez halinde ise, kilogramını 100 TL'den satıyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Balgam sıkıntısı yaşayanlar Yapışkan Andız Otu nu tercih ediyor
Balgam sıkıntısı yaşayanlar Yapışkan Andız Otu nu tercih ediyor
Balgam sıkıntısı yaşayanlar Yapışkan Andız Otu nu tercih ediyor

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Akhisar, Türkiye, Manisa, Bitki, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balgam sıkıntısı yaşayanlar 'Yapışkan Andız Otu'nu tercih ediyor - Son Dakika


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