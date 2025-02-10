Balık Fiyatları Hava Şartlarıyla Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Balık Fiyatları Hava Şartlarıyla Yükseldi

Geniş Video İzle

Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle balık fiyatları artarken, vatandaşların alım gücü düştü.

10.02.2025 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Olumsuz hava şartları nedeniyle son günlerde balık fiyatlarının yükseldiğini belirten Balıkçı Adnan Demir, "Tezgaha gelen 10 kişiden 4'ü anca bu fiyatlara balık alabiliyor. Genel olarak fiyatlar herkese pahalı geliyor" diye konuştu.

Sinop'ta balıkçılar, son günlerde olumsuz hava şartlarından dolayı balık fiyatlarının yükseldiğini ve vatandaşların alım güçlerinin düştüğünü belirtti.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, şunları söyledi:

"Şu anda balık fiyatları havaların esmesinden dolayı bayağı bir yükseldi. Daha öncesindeki fiyatlarımız normaldi. Bir kilogram mezgit balığını 80 lira civarında satıyorduk. Havaların esmesiyle birlikte şu anda mezgitin kilogram fiyatı 300 liraya kadar yükseldi. 80 liraya sattığımız istavrit balıklarımız şu anda 150 lira civarında. Balıklar bize de az miktarda geliyor. Onun haricinde barbun, tekirlerimiz var. Normalde 200 liraya sattığımız barbunlar şu an 400 lira bandında. Biraz daha irileri ise 500 lira bandında. Kalkan balığı da son günlerdeki hava şartlarına bağlı olarak yükseldi. Kalkan balığının kilogramını ise bin liraya satıyoruz. Lakerdalarımızın ise 2 kilogramlık kavanozları bin 200 liradan satışa sunuyoruz"

"Kartlarla alışveriş yapılıyor artık, nakit daha az dönüyor"

Vatandaşın alım gücünün zayıf olduğunu da söyleyen Gündoğdu, "Karta yönelim var. Kartlarla alışveriş yapılıyor artık, nakit daha az dönüyor. Fiyatlara da tepki veren vatandaşlar var. Biz de biraz ara verin, havalar biraz düzelsin daha sonra daha ucuz balıklar size yedireceğiz diyoruz" diye konuştu.

"Genel olarak fiyatlar herkese pahalı geliyor"

Balıkçı Adnan Demir, "Şu anda piyasa yükseldi. Balık yok. Havalar da esiyor. Onun için fiyatlar yükseldi. Kimse bu piyasadan memnun değil. Fiyatları biliyorsunuz, her şey pahalı. Tezgaha gelen 10 kişiden 4'ü anca bu fiyatlara balık alabiliyor. Genel olarak fiyatlar herkese pahalı geliyor. 250, 300, 500 lira az para değil" dedi.

Kaynak: ANKA

Hava Durumu, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balık Fiyatları Hava Şartlarıyla Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
08:20 Adana Demirspor, Galatasaray’ı gece yarısı bombaladı Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 22:41:14. #1.11#
SON DAKİKA: Balık Fiyatları Hava Şartlarıyla Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.