Balık Fiyatları Hava Şartlarıyla Yükseldi

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Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Olumsuz hava şartları nedeniyle son günlerde balık fiyatlarının yükseldiğini belirten Balıkçı Adnan Demir, "Tezgaha gelen 10 kişiden 4'ü anca bu fiyatlara balık alabiliyor. Genel olarak fiyatlar herkese pahalı geliyor" diye konuştu.

Sinop'ta balıkçılar, son günlerde olumsuz hava şartlarından dolayı balık fiyatlarının yükseldiğini ve vatandaşların alım güçlerinin düştüğünü belirtti.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, şunları söyledi:

"Şu anda balık fiyatları havaların esmesinden dolayı bayağı bir yükseldi. Daha öncesindeki fiyatlarımız normaldi. Bir kilogram mezgit balığını 80 lira civarında satıyorduk. Havaların esmesiyle birlikte şu anda mezgitin kilogram fiyatı 300 liraya kadar yükseldi. 80 liraya sattığımız istavrit balıklarımız şu anda 150 lira civarında. Balıklar bize de az miktarda geliyor. Onun haricinde barbun, tekirlerimiz var. Normalde 200 liraya sattığımız barbunlar şu an 400 lira bandında. Biraz daha irileri ise 500 lira bandında. Kalkan balığı da son günlerdeki hava şartlarına bağlı olarak yükseldi. Kalkan balığının kilogramını ise bin liraya satıyoruz. Lakerdalarımızın ise 2 kilogramlık kavanozları bin 200 liradan satışa sunuyoruz"

"Kartlarla alışveriş yapılıyor artık, nakit daha az dönüyor"

Vatandaşın alım gücünün zayıf olduğunu da söyleyen Gündoğdu, "Karta yönelim var. Kartlarla alışveriş yapılıyor artık, nakit daha az dönüyor. Fiyatlara da tepki veren vatandaşlar var. Biz de biraz ara verin, havalar biraz düzelsin daha sonra daha ucuz balıklar size yedireceğiz diyoruz" diye konuştu.

"Genel olarak fiyatlar herkese pahalı geliyor"

Balıkçı Adnan Demir, "Şu anda piyasa yükseldi. Balık yok. Havalar da esiyor. Onun için fiyatlar yükseldi. Kimse bu piyasadan memnun değil. Fiyatları biliyorsunuz, her şey pahalı. Tezgaha gelen 10 kişiden 4'ü anca bu fiyatlara balık alabiliyor. Genel olarak fiyatlar herkese pahalı geliyor. 250, 300, 500 lira az para değil" dedi.