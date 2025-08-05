Balıkçı Kenan Balcı\'dan İmamoğlu\'na Yolsuzluk İddiası

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kendisinden istediği yerleri vermediği gerekçesiyle belediye tarafından tapulu alanının binde bir fiyatına yol yapılmak için alındığını ancak park yapıldığını söyledi. Balcı, "Savcılarımıza hakimlerimize imdat diyorum. Kamuyu zarara sokuyor" dedi.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden hediye olarak istediği yerleri vermediği iddiasıyla tapulu alanlarının binde bir fiyatıyla yol yapmak için kamusallaştırıldığını söyledi. Balcı, yol amacıyla kamusallaştırılan alanın 6 metrelik kısmının yol yapıldığını, Yaşam Vadisi yanında olmasına rağmen geri kalan alanın ise park yapıldığını ve kamu zararı oluştuğunu ifade etti. Sürekli olarak belediye ekiplerinin işletmelerine yönelik cezai işlemler uygulandığını da ifade eden Balcı, son olarak 8 ayrı dükkanında balık satışının ise yasaklandığını belirtti.

Balıkçı Kenan Balcı, Ekrem İmamoğlu'nun kendisiyle uğraştığını ileri sürerek, "Tek kabahatimiz esnaf olmak halkımıza hizmet etmek. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'ne Belediye Başkanı olunca 2 tane arazi bana hediye edeceksin dedi. Etmedik. Emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdi. Vurdukça vuruyor. 24 - 25 metre yol yapacağım diye elimden binde bir fiyatına aldığı araziyi park yapmaya karar verdi. 6 metre yol yaptı. Sahte belgeler uydurarak sahte belgeler kullanarak aldı. Ters yol yapmış. Neden ? Sırf Balıkçı Kenan'a zarar olsun diye arazimizi kamulaştırdı. Savcılarımıza hakimlerimize imdat diyorum. Kamuyu zarara sokuyor. Bu yaptığı park alanda 300 tane çam ağacı ve ağaçlarımız vardı. Yol böyle ters değildi. Şu anda ters yol, halkta mutsuz Balıkçı Kenan'ın yerini de gasp ettiler. Devlet yetkililerimizden bizlere yapılan hak ihlallerine karşı hakkımızı geri istiyoruz. Balıkçı Kenan'ın tek amacı var halka hizmet etmek. Balıkçı Kenan burada balık satamıyor. 11 tane dükkanımızı aylar önce yok etmişlerdi elimizden alıp gasp etmişlerdi. 8 tane şubemizi açmamıza Ekrem İmamoğlu müsaade etmiyor. Kendi tapulu yerlerimiz senelerce çalıştık. Her bölgeden kendi tapularımı oluşturdum. Balık satıyorum başka bir şey değil" dedi. - İSTANBUL