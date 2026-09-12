Balıkesir Ayvalık\'ta yılın ilk zeytin hasadı ve zeytinyağı sıkımı yapıldı

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yılın ilk zeytin hasadı ve zeytinyağı sıkımı gerçekleştirildi. Hasat programına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Edremit Körfezi'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Ayvalık'ta yeni hasat sezonu başladı. Düzenlenen program kapsamında zeytinler dalından toplandı ve sezonun ilk zeytinyağı sıkımı yapıldı.

Programa Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, il ve ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile üreticiler katıldı.

Protokol üyeleri, zeytin hasadının ardından zeytinyağı üretilen işletmedeki çalışmaları yerinde inceledi. Sezonun ilk sıkılan zeytinyağını tadan katılımcılara, ürünün özellikleri ve üretim süreci hakkında bilgi verildi.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün de kent genelinde üretime katkı sağlayan çiftçilere bereketli ve kolay bir hasat sezonu diledi.