Balıkesir Ayvalık'ta yılın ilk zeytin hasadı ve zeytinyağı sıkımı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir Ayvalık'ta yılın ilk zeytin hasadı ve zeytinyağı sıkımı yapıldı

Balıkesir Ayvalık\'ta yılın ilk zeytin hasadı ve zeytinyağı sıkımı yapıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yeni hasat sezonunun ilk zeytin hasadı ve zeytinyağı sıkımı gerçekleştirildi. Programa Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri, yerel yöneticiler ve üreticiler katıldı.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yılın ilk zeytin hasadı ve zeytinyağı sıkımı gerçekleştirildi. Hasat programına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Edremit Körfezi'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Ayvalık'ta yeni hasat sezonu başladı. Düzenlenen program kapsamında zeytinler dalından toplandı ve sezonun ilk zeytinyağı sıkımı yapıldı.

Programa Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, il ve ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile üreticiler katıldı.

Protokol üyeleri, zeytin hasadının ardından zeytinyağı üretilen işletmedeki çalışmaları yerinde inceledi. Sezonun ilk sıkılan zeytinyağını tadan katılımcılara, ürünün özellikleri ve üretim süreci hakkında bilgi verildi.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün de kent genelinde üretime katkı sağlayan çiftçilere bereketli ve kolay bir hasat sezonu diledi.

Kaynak: ANKA

Balıkesir Valiliği, İsmail Ustaoğlu, Yerel Haberler, Zeytinyağı, Balıkesir, Ayvalık, Ekonomi, Zeytin, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir Ayvalık'ta yılın ilk zeytin hasadı ve zeytinyağı sıkımı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti
AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu

23:57
Bahçeli’nin “Öcalan’a ev“ açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı
Bahçeli'nin "Öcalan'a ev" açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı
23:47
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı
23:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Salah’a sürpriz davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Salah'a sürpriz davet
22:02
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı
21:22
İşte detaylar Öcalan için yapılan villada yok yok
İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok
20:36
Fenerbahçe’den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
Fenerbahçe'den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 02:20:53. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesir Ayvalık'ta yılın ilk zeytin hasadı ve zeytinyağı sıkımı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement