Balıkesir Belediyesi Kış Öncesi Yol Yapım Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika
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Balıkesir Belediyesi Kış Öncesi Yol Yapım Çalışmalarına Hız Verdi

Balıkesir Belediyesi Kış Öncesi Yol Yapım Çalışmalarına Hız Verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, son altı ayda 181 bin 681 ton asfalt kullanarak 92.6 kilometre yol yenileme çalışması gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Akın'ın talimatları doğrultusunda, kış ayları öncesi yollarda bakım ve onarım çalışmaları sürdürülüyor.

22.10.2024 13:25  Güncelleme: 13:27
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kış ayları öncesinde yol yapım çalışmalarına hız verdi. Belediye ekipleri son 6 ayda 181 bin 681 ton asfalt ile 92.6 km yol yenileme çalışması yaptı.

Göreve geldiği ilk günden itibaren "Yolu olmayan, asfaltlanmamış köy, mahalle kalmayacak" diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatları doğrultusunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından ekim ayına kadar 92.6 km yol yenileme çalışması yapıldı. Ekipler bu çalışmalar kapsamında 181 bin 681 ton asfaltın yol çalışması için kullanıldığını dile getirdi. Ekipler ayrıca 8 ilçede kazı, dolgu ve reglaj için toplamda 30 kilometre uzunluğunda çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler 7/24 sahada

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yalnızca yol asfaltlama çalışması değil aynı zamanda düşey levha, yaya geçidi/logo çalışması, delinatör, yol kenar dikmesi, yatay çizgi, omega direk çalışmalarını da sürdürüyor. Vatandaşların konforlu ve rahat bir şekilde ulaşımlarını sürdürebilmesi için kış hazırlıkları kapsamında yollarda bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Toplamda 20 ilçede 4 bin 863 düşey levha, 99 yaya geçidi-logo, 2 bin 878 delinatör, 2 bin 915 yol kenar dikmesi, 450 kilometre uzunluğunda yatay çizgi, 3 bin 993 ise omega direk kullanımı çalışması gerçekleştirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Belediyesi Kış Öncesi Yol Yapım Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika

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