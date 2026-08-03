Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yangında yaralanan itfaiyecileri ziyaret etti

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bölgede çıkan yangında yaralanan itfaiyeciler ile gazeteciyi hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde çıkan yangınlara müdahale sırasında yaralanan İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen ve itfaiye eri Ümit Özkaya ile gazeteci Murat Aydoğan'ı hastanede ziyaret etti.

Yangınların başladığı ilk günden bu yana hem sahadaki mücadeleyi hem de yaralı ekiplerin tedavi sürecini yakından takip eden Başkan Ahmet Akın, geçmiş olsun dileklerini ilettiği yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Ahmet Akın, "Yangınla mücadele sırasında yaralanan orman personelimize ve destek için ilimize gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye personelimize de acil şifalar diliyorum" dedi.