Yerel

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Albay Cafer Tayyar-Nuran Oğuz Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Başkan Akın, her zaman gençlerin yanında olduklarını ve projelerini desteklediklerini ifade etti.

Albay Cafer Tayyar - Nuran Oğuz Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ramazan Konakbay, Proje Koordinatörü Selvihan Dertli, proje ekibinde görevli öğretmenler Hasan Salih Gündüz, Canan Aydın ve Erasmus+ projesini hazırlayan öğrenciler ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı ziyaret etti. Okul Müdürü Konakbay ve öğrenciler, Başkan Ahmet Akın'a Erasmus+ İtalya iş birliği ile geliştirdikleri "Okul İkliminde Permakültür Yaşam Tasarımı" projelerinin tanıtımını yaparak yerel paydaşlarla ortak girişim oluşturmak üzere bilgi verdi. Kendisini ziyarete gelen gençlere teşekkür eden Başkan Ahmet Akın, gençlerin eğitim hayatını her zaman destekleyeceklerini belirterek Balıkesirli gençlerin uluslararası platformlarda şehri temsil etmelerinden mutluluk duyduklarını söyledi. - BALIKESİR