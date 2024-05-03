Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Dünya Basın Özgürlüğü Günü\'nü kutladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutlayarak, özgür basının önemine vurgu yaptı ve Türkiye'nin basın özgürlüğü endeksindeki gerilemeye dikkat çekti.

03.05.2024 11:48  Güncelleme: 11:53
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın '3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutlayan bir mesaj yayımlayarak "Özgür basın, özgür bir ülkenin teminatıdır" ifadelerine yer verdi.

Kamuoyunu aydınlatmak adına zorlu şartlar altında çalışarak görevini ifa eden basın emekçilerinin; demokrasiyi korumaktaki rolünü vurgulayan ve etik gazeteciliği ön plana çıkaran bir gün olan '3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Özgür basın, özgür bir ülkenin teminatıdır. 2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye, önceki yıla göre 16 sıra gerileyerek 180 ülke içerisinde 165'inci sırada yer aldı. Bizlerin yapması gereken de her zor halde işini ilkeli ve etik doğrultuda yapmaya çalışan gazetecilerimizin ve diğer basın çalışanlarımızın yanlarında olmaktır. Her türlü sansüre ve baskıya direnerek görevlerini en iyi şekilde yerine getiren basın emekçilerimizin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutladı - Son Dakika

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