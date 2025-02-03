Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Hayvan Pazarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Hayvan Pazarını Ziyaret Etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Hayvan Pazarını Ziyaret Etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, hayvan pazarını ziyaret ederek esnafın taleplerini dinledi ve çözümler üreteceğini duyurdu. Hayvancılığın desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Akın, üreticilerin yanlarında olduklarını ifade etti.

03.02.2025 16:36  Güncelleme: 16:39
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Günün erken saatlerinde hayvan pazarını ziyaret ederek yeni haftaya başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, daha önce esnaf tarafından iletilen taleplerin yerine getirildiğini belirtirken, "Hayvancılığın başkenti Balıkesir'imizde üreticilerimizin her zaman yanındayız ve destekçisiyiz. Esnafımız, pazar alanındaki mazgalların değiştirilmesi ve küçükbaş hayvan satışı yapılan alana rampa yapımı talebinde bulundu. En kısa sürede bu talepleri de yerine getireceğiz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye (BBB) Başkanı Ahmet Akın, haftanın ilk günü mesaisine hayvan pazarını ziyaret ederek başladı. Günün erken saatlerinde Altıeylül ilçesinde bulunan hayvan pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Akın, büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışı yapılan kotraları tek tek gezdi. Başkan Akın, hayvan almaya gelen vatandaşlar adına pazarlığa dahil olurken vatandaşlarla satıcıların fiyatta anlaşmasına yardımcı oldu.

Balıkesir'in kalkınması için tarım ve hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini aktaran Akın'a ziyaretinde BBB Başkan Vekili Ferit Gündoğdu, Balıkesir Celepler ve Besiciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Balaban, daire başkanları, birim müdürleri de eşlik etti. Karşısında bir anda Başkan Akın'ı gören esnaf ve vatandaşlar şaşırdı. Kendilerini yalnız bırakmadığı, sorunlarına ivedilikle çözümler ürettiği ve hayvancılık sektörüne yönelik hayata geçirdiği projeler için Başkan Akın'a teşekkürlerini iletti. Keyifli anların yaşandığı ziyarette Akın, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi ve pazar alanı ziyareti sonunda heyetle kahvaltı yaptı.

Üretici istedi başkan çözdü

Balıkesir'in etiyle, sütüyle büyük bir marka değerine sahip olduğunu ifade eden Akın, bu değeri daha yukarıya taşımak için hayvancılığın desteklenmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi. Seçim öncesi ve seçim sonrası sık sık hayvan pazarına ziyarette bulunup esnafın sorunlarına çözümler ürettiklerini belirten Akın, "Hayvancılık, yoğun emek isteyen bir sektör. Balıkesir'imiz etiyle, sütüyle ülkemizin en yüksek potansiyele sahip kentlerinin başında geliyor. Bu potansiyeli tam anlamıyla kullanmak istiyoruz. Tarımda Balıkesir Modelini öne çıkarıyoruz. Bu modelle sanayiye dayalı, katma değerli bir tarım ve hayvancılık hedefliyoruz. Tarım ve hayvancılıkta tesisleşme stratejisini benimsiyoruz. Bal Dolum Tesisi, Manda Kaymağı Üretim Tesisi, Et İşleme Ünitesi üzerinde Kırsal Hizmetler Dairemiz çalışmalarını yürütüyor. Hayvan pazarımızda vatandaşlarımızın bazı talepleri vardı, bunları yerine getirdik. Bugün de notlarımızı aldık, buradaki fiziki şartları iyileştirmek için gereken her desteği sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Balıkesir Celepler ve Besiciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Balaban ise, Başkan Akın'ın göreve gelmesiyle kendisine iletilen birçok talebin yerine getirildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Satış alanımızın üzerinde açık alanlar vardı. O nedenle hayvanlarımızı getiremiyorduk. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun. Kamera sistemine ihtiyaç vardı. Hemen o sistem kuruldu. Daha güvenli hale geldi. Gider kanallarında sıkıntı vardı. Onun çözülmesini istedik. Küçükbaş hayvan bölümünde üç tane rampa yapılmasını istedik. Bunların da en kısa zamanda yerine getirileceğinin sözünü verdi. Ne istersek yerine getiriliyor. Hiçbir talebimiz geri çevrilmiyor." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Hayvan Pazarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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