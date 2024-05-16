Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın İdare Hukuku ve İdari Yargı Sempozyumu'na Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın İdare Hukuku ve İdari Yargı Sempozyumu'na Katıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın İdare Hukuku ve İdari Yargı Sempozyumu\'na Katıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu'na katıldı. Başkan Akın, üniversitenin değerini vurgulayarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

16.05.2024 16:21  Güncelleme: 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu'na katıldı. Sempozyumda konuşan Başkan Ahmet Akın "En büyük değerlerimizden olan üniversitemizin her zaman yanındayız" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin de paydaşlar arasında yer aldığı Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde 16-18 Mayıs günleri arasında düzenlenen İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu (ISILAJ-2024) Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. 3 gün boyunca İdare Hukuku ve İdari Yargı mesleğinin duayenlerini ağırlayacak sempozyumun açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da katılım gösterdi. Program açılış konuşmalarıyla başladı.

'Mesleğin duayenlerini bir araya getiren önemli bir organizasyon'

İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu'nun 4'üncüsüne bu yıl Balıkesir Üniversitesi olarak ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu "Ses getiren bir sempozyuma dönüşmeye başladı. Bu yıl, 9 üniversitenin katılımıyla toplamda 65 bildiri sunulacak. İdare Hukuku alanında Türkiye'deki en büyük organizasyon olarak devam eden ve aynı zamanda mesleğin duayenlerini bir araya getiren önemli bir organizasyon. Değerli akademisyenlerimiz aramızda olacak. Genç hukukçular için de çok önemli bir buluşma adresi oldu burası. Onların yazmış oldukları makalelere atıflarda bulunuyoruz. Bu onlar ve bizim açımızdan çok güzel bir olay. Tüm katılımcılarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'Üniversitemizin her zaman yanındayız'

Tüm konuklara "Türkiye'nin en güzel şehri Balıkesir'e hoş geldiniz" diye seslenerek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Balıkesir'i, hemşehrilerimizin emaneti olarak kabul ediyoruz. Bu emaneti daha yukarılara çıkarmak için hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeden sadece memleketimin hayrına mücadele ediyorum. Bu süreçte Sayın Valim, Rektörüm, akademisyenlerimizin her birini tebrik etmek istiyorum. Balıkesir'in, devletçi anlayışı çok önemli. Kuvayı Milliye'nin başlangıç günündeyiz. 15 Mayıs'ta İzmir işgal ediliyor, 16'sında yiğit Balıkesirliler Alaca Mescit'te bir araya geliyor. İşte, o anlayışla, o inançla ve o birliktelikle en büyük değerlerimizden olan üniversitemizin her zaman yanındayız. Hizmetlerinin en büyük destekçilerindeniz" dedi.

"Balıkesir'imizi Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız"

"Kuvayı Milliye anlayışını tüm Türkiye'ye yayıp o milli birlik ve beraberliği evlatlarımıza da aksettirmek ve daha sonraki nesillere de anlatılması üniversitemize güveniyoruz" diyen Başkan Akın "Balıkesir'imizi, Türkiye'nin parlayan yıldızı yapmak için hep birlikte çalışacağız. İdare Hukuku ve İdari Yargı'nın demokratik hukuk devletinin olmazsa olmazı olduğunun bilincindeyiz. Sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri çizginin ustası Hasan Aycın'ın "Ben, Ben, Ben, Sen, Sen, Sen" isimli resim galerisini gezdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ahmet Akın, Balıkesir, Yargı, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın İdare Hukuku ve İdari Yargı Sempozyumu'na Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:02:19. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın İdare Hukuku ve İdari Yargı Sempozyumu'na Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement