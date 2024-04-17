Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Köy Muhtarlarını Ağırladı - Son Dakika
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Yerel

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Köy Muhtarlarını Ağırladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Köy Muhtarlarını Ağırladı

Altıeylül İlçesi kırsal mahalle muhtarları, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı ziyaret etti. Başkan Akın, köylerde yapılacak hizmetler için muhtarların görüşlerini alacaklarını belirtti.

17.04.2024 15:27  Güncelleme: 15:33
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Altıeylül İlçesi kırsal mahalle muhtarları Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı ziyaret etti. Başkan Akın, "Köylerimize yapacağımız hizmetleri önce köy muhtarlarımıza danışıp görüşlerini alacağız. Çünkü; bizim en değerlilerimiz muhtarlarımız ve köylerimiz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, belediye binasında Altıeylül İlçesi kırsal mahalle muhtarlarını ağırladı. Muhtarlara "Bizim en değerlilerimiz" diyen Başkan Ahmet Akın, on yılların birikmiş sorunlarını bildiklerini ve tümünü çözeceklerinin altını çizdi. Sadece 31 Mart yerel seçimleri öncesinde değil, Balıkesir Milletvekilliği yaptığı 10 yıl boyunca şehrin ilçelerini, kırsal mahallelerini karış karış gezip sorunlarını tespit ettiğini vurgulayan Başkan Ahmet Akın, "Artık biz varız. Muhtarlarımıza ve köylere çok önem veriyorum. Her zaman sizlerin yanındayım" dedi.

'Sorunlar tek tek çözülecek'

Yeni oluşturacakları otobüs hatlarıyla köylerin ulaşım sorununu bitireceklerini ifade eden Başkan Akın, "Genel sekreterimize de daire başkanlarımıza da talimat verdim: 'Bundan sonra köyde bir iş yapılacaksa önce köy muhtarının görüşü alınacak ve ona göre hareket edilecek.' Tüm mahallelerde sosyal yardımların tamamı muhtarlar üzerinden olacak. Su sıkıntısı yaşanan, arıtma ihtiyacı olan mahallelerimizin raporunu istedim. Hiçbir sorun yaşanmaması için gerekli adımları hızlı bir şekilde atıyoruz. Köylerimizin tarla yollarının düzenlenmesi, mezarlıkların bakımları için de gerekli talimatları verdim, bizde insan ayırma, köy ayırma yok" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Köy Muhtarlarını Ağırladı - Son Dakika

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