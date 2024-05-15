Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Yakupköy'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Yakupköy'de vatandaşlarla buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Yakupköy\'de vatandaşlarla buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Yakupköy'de vatandaşlarla bir araya gelerek ücretsiz tarımsal sulama ve suda yüzde 15 oranındaki indirim teklifiyle ilgili müjdeyi kendisi verdi. Köyde incelemelerde bulunan Başkan Akın, eksikleri tespit ederek en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

15.05.2024 18:38  Güncelleme: 18:39
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Yakupköy'de vatandaşlarla bir araya gelerek ücretsiz tarımsal sulama ve suda yüzde 15 oranındaki indirim teklifiyle ilgili müjdeyi kendisi verdi. Köyde incelemelerde bulunan Başkan Akın, eksikleri tespit ederek en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Yakupköy Mahallesi'ne sabahın erken saatlerinde bir ziyaret gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, mahalle sakinleriyle birlikte köy kahvesinde kahvaltı yaptı. Vatandaşların her biriyle ayrı ayrı ilgilenen ve kendisinden bir isteklerinin olup olmadığını soran Başkan Ahmet Akın, Yakupköy Mahallesi'nin ihtiyaçlarını belirleyip, en kısa sürede eksikliklerin giderilerek çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Müjdelerle geldi

Büyükşehir Belediye Meclisi ile BASKİ Genel Kurulu'na sunduğu 2024 yılı tarımsal sulamanın ücretsiz hale getirilmesi ile suya Haziran ayından itibaren uygulanacak olan yüzde 15 oranında indirim hakkında vatandaşları bilgilendiren Başkan Ahmet Akın, "Herkes suya yüzde 70 zam yaparken biz yüzde 15 indirim yaptık. Bir sonraki mecliste oy çokluğuyla su indirimimiz gerçekleşecek" diyerek su indiriminin müjdesini verdi.

Esnaf İşleri Dairesi Başkanlığı için verdiği sözü de yerine getirdiğini vurgulayan Başkan Ahmet Akın, köye spor aleti kurulumu yapılmasını isteyen vatandaşlara da en kısa zamanda taleplerini yerine getireceklerinin sözünü verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Yakupköy'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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