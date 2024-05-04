Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çay Deresi\'nde ıslah çalışmaları nedeniyle Dereboyu Caddesi\'ni trafiğe kapatacak

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Balıkesir'in Karesi ilçesinde yer alan Çay Deresi ıslah ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Akıncılar Mahallesi Dereboyu Caddesi'ni 6 Mayıs Pazartesi gününden itibaren taşıt trafiğine kapatacak. Vatandaşlar bu süreçte belirlenen alternatif yolları kullanacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi ilçesinde yer alan Çay Deresi'nde gerçekleştirdiği ıslah çalışmalarına Başkan Ahmet Akın'ın talimatıyla hız verdi. Dere ıslah çalışmaları ve BASKİ Genel Müdürlüğü altyapı yenileme çalışması kapsamında Karesi İlçesi Akıncılar Mahallesi Dereboyu Caddesi 6 Mayıs Pazartesi gününden itibaren taşıt trafiğine kapatılacak. Vatandaşlar bu süreçte alternatif olarak Kepsut Caddesi, Vasıfçınar Caddesi, Gazi Bulvarı, Dr. Ahmet Toprak Caddesi güzergahlarını kullanabilecek. - BALIKESİR