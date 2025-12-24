Ahmet Akın sözünü tuttu, Kalabak suya kavuştu - Son Dakika
Ahmet Akın sözünü tuttu, Kalabak suya kavuştu

Ahmet Akın sözünü tuttu, Kalabak suya kavuştu
24.12.2025 17:40  Güncelleme: 17:43
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Havranlı vatandaşların su sıkıntısını kalıcı çözümlerle sona erdirdi. Kalabak Mahallesi'nde 3 bin 900 metrelik içme suyu şebeke hattı yapımı tamamlandı, vatandaşlar kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuştu.

Balıkesir'in 20 ilçesini de adım adım gezen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Havranlı vatandaşların taleplerini anında çözüme kavuşturdu. Başkan Akın'ın talimatıyla Havran'ın Kalabak Mahallesi'nde 3 bin 900 metrelik içme suyu şebeke hattı yapımını tamamlayan BASKİ ekipleri, yıllardır yaşanan su sıkıntısına kalıcı çözüm sağladı.

"Her haneye sağlıklı su, her ilçeye güçlü altyapı" vizyonuyla altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentin dört bir yanında vatandaşların en temel ihtiyacı olan içme suyuna kesintisiz erişimi güvence altına alıyor. Bu kapsamda Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri tarafından Havran ilçesine bağlı Kalabak Mahallesi'nde yeni kaptaj çalışması ile birlikte 3 bin 900 metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı yapımı tamamlandı.

Havran'ın Kalabak Mahallesi'nde özellikle yaz aylarında yıllardır yaşanan su sıkıntısına kalıcı çözüm sunan BASKİ, ilçenin altyapısını da güçlendiriyor. BASKİ tarafından Eybek Dağı'nda bulunan su kaynağında gerçekleştirilen kaptaj çalışmasıyla toplanan sular, 3 bin 900 metre uzunluğundaki yeni içme suyu hattı sayesinde Kalabak Mahallesi içme suyu deposuna ulaştırıldı. Böylece mahalle sakinleri kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuştu.

Başkan Akın liderliğinde Havran'ın Kalabak Mahallesi'ndeki içme suyu sorununu kısa sürede çözüme kavuşturduklarını söyleyen BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Her bir vatandaşımızın kesintisiz içme suyuna erişebilmesi için ilçelerimizdeki eksik altyapı ihtiyaçlarını planlı ve kalıcı yatırımlarla gideriyoruz. Kalabak Mahallesi'nde de özellikle yaz aylarında artan su tüketimi nedeniyle sık sık kesintiler yaşanıyordu. Hayata geçirdiğimiz bu yatırımla birlikte mahallemizdeki su sorununu tamamen çözdük." ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalar mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Kalabak Mahallesi sakinleri; "Bu yatırımlardan gerçekten çok memnunuz. Yaz aylarında su sıkıntısı yaşamak bizim için büyük bir sorun oluyordu. Artık gönül rahatlığıyla suyumuzu kullanabiliyoruz. Yıllardır susuzluk çekiyorduk, kesintiler hayatımızı çok zorlaştırıyordu. Şimdi musluklarımızdan kesintisiz su akıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a ve BASKİ Genel Müdürümüze, emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." sözleriyle mutluluklarını ifade ettiler - BALIKESİR

Kaynak: İHA

