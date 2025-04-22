Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İlk Emekli Evi'ni Hizmete Açtı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İlk Emekli Evi'ni Hizmete Açtı

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, emeklilerin ve yaş almış vatandaşların sosyalleşebileceği ilk Emekli Evi'ni hizmete açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Emekli Evimizi hayata geçirdik. 20 ilçemizde de bunu hayata geçireceğiz. İstiyorum ki emeklisi çok olan Balıkesir’imizin tüm ilçelerinde emeklilerimiz rahat etsin" dedi.

22.04.2025 12:39  Güncelleme: 13:37
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, emeklilerin ve yaş almış vatandaşların sosyalleşebileceği ilk Emekli Evi'ni hizmete açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Emekli Evimizi hayata geçirdik. 20 ilçemizde de bunu hayata geçireceğiz. İstiyorum ki emeklisi çok olan Balıkesir'imizin tüm ilçelerinde emeklilerimiz rahat etsin" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, emeklilerin ve yaş almış vatandaşların sosyalleşebileceği ve kaliteli zaman geçirebileceği kentin ilk Emekli Evi'ni hizmete açtı. Asri Mezarlığı Şehitler Parkı'nın içerisinde hizmete açılan 'Emekliler Evi'nin açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Emeklilerin sağlıklı bir yaşam sürmesi için projeler hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Ahmet Akın, Balıkesir'de yaşayan emekliler için örnek bir hizmetin açılışını yaptıklarını söyledi.

"Emeklilerimize karşı vefa borcumuz var"

Türkiye'de emeklilerin en fazla yaşadığı illerin başında Balıkesir'in geldiği dile getiren Akın, "Ne yazık ki uzun bir süredir Türkiye'de emeğin ve emeklinin karşılığı tam anlamıyla verilmiyor. Balıkesir'den seslenmek istiyorum. Vefası olmayanın bekası olmaz. Bunu herkesin bilmesi lazım. Emeklilerimize karşı vefa borcumuz var. Onların hayat standartlarını yükseltmek bizim görevimiz. Bunu sadece yerel yönetimlerle değil iktidarında bu işi sahiplenmesi gerekiyor. Ülkemiz, Küresel Emeklilik Endeksi'nin emekli maaş sıralamasında 48 ülke içinde sondan 4'üncü oldu. Bu bir ayıptır.  Bugün, 14 bin 469 TL bir geçim ücreti değil, ne yazık ki yoksulluğun ve sefaletin ücretidir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Emekli Evimizi hayata geçirdik. 20 ilçemizde de bunu hayata geçireceğiz. İstiyorum ki emeklisi çok olan Balıkesir'imizin tüm ilçelerinde emeklilerimiz rahat etsin" dedi.

"Sekiz noktada Emekli Evi açmak için girişimlerimiz sürüyor"

Kentin ilk Emekli Evi'nin haftanın her günü 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet vereceğini belireten Akın, "Kahvemiz 5 TL, çay ve suyumuz 2,5 TL satılacak. Emeklilerimiz gelip burada sosyalleşecekler. Onların konforunu artırmak için bundan sonra da elimizden geleni yapacağız. Yaklaşık sekiz noktada Emekli Evi açmak için girişimlerimiz sürüyor. Huzurevimizi dönüştürme çalışmalarını tamamladık. Valilik izniyle birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Bugün Kent Lokantamız, emeklilerimiz tarafından çok tercih ediliyor. Çünkü imkanlar kısıtlı. Yakın Kart'la, Kent Lokantalarıyla ve daha birçok sosyal hizmeti devreye sokarak, daha çok emekli hemşehrimizin hayatına dokunacak, Kuvayı Milliye dayanışmasını hep birlikte büyüteceğiz" diye konuştu.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, tarafının her zaman emeklinin ve emekçinin yanı olduğunu ifade ederek hayata geçirdiği projelerde emeklileri ve emekçileri asla yalnız bırakmayan Başkan Akın'a teşekkür etti. CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, kentin ilk Emekli Evi'nin Balıkesir'e ve emeklilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İlk Emekli Evi'ni Hizmete Açtı - Son Dakika

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