Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Muhtarlarla İşbirliği - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Muhtarlarla İşbirliği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nden Muhtarlarla İşbirliği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde muhtarlarla düzenlediği toplantılar ile vatandaşların ihtiyaçlarını ve sorunlarını yerinde tespit ediyor. Başkan Ahmet Akın'ın talimatları doğrultusunda kırsal ve merkez mahallelerdeki ihtiyaçlara yönelik sürdürülebilir çözümler üretiliyor.

03.02.2025 11:45  Güncelleme: 11:46
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Halka eşit ve adil hizmet götürmek için şehir merkezinden en ücra kırsal mahalleye kadar adım adım ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, muhtarlarla tüm ilçelerde yakın temasını sürdürüyor. Dursunbey, Balya, Burhaniye ve Susurluk'ta muhtarlar toplantısı düzenlenirken Altıeylül'ün kırsal mahallelerindeki tek kadın muhtar olan Kabaklı Mahallesi Muhtarı Cemile Alkan da ziyaret edildi.

Balıkesir'i geleceğe taşıma hedefiyle sürdürülebilir hizmetler üreten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara ulaşmak adına muhtarlarla yakın temas halinde çalışıyor. Tüm ilçelerde düzenli aralıklarla ziyaretler gerçekleştiren belediye ekipleri, muhtarlara Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın selamını ileterek, sorun ve ihtiyaçlarına anında çözümler üretiyor. 20 ilçenin tümüne ulaşarak etkili bir çalışma yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Erkan Uzun son olarak Dursunbey, Balya, Susurluk ve Burhaniye'de muhtarlarla buluştu. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Susurluk Belediye Başkan Vekili Serpil Gezer ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantılara mahalle muhtarları da yoğun ilgi gösterdi.

Muhtarlardan yoğun ilgi

Toplantılarda mahallelerin talepleri ele alındı. Altyapı hizmetlerinden tarımsal sulamaya, sosyal ihtiyaçlardan teknik detaylara kadar pek çok alanda istişareler yapıldı. Dursunbey'de muhtarların yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda her talep tek tek ele alındı. Toplantıya katılım sağlayan her mahalle muhtarına tek tek teşekkür eden Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Erkan Uzun, "Tüm ilçelerimizde mahalle muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Kırsal ve merkez mahallelerimizin sorunlarını, ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz. Gelen talepler doğrultusunda çözüm üreterek bunlarla ilgili gerekli birimlere bilgilendirmeler yapıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'ın talimatları doğrultusunda şehrimizin en ücra noktasına kadar ulaşarak, halkımızın sorunlarına geniş bir yelpazede çözüm önerileri sunuyoruz. Bu kapsamda Dursunbey, Balya ve Susurluk'ta ilçe belediye başkanlarımızın da katılımıyla bir araya geldik. Verimli toplantılar gerçekleştirdik. Katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çat kapı mahalle ziyaretleri

İlçe ziyaretlerinin yanı sıra muhtarlarla birebir iletişim halinde olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Erkan Uzun çat kapı mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyor. Muhtarlarla sürekli bir arada olduğunu söyleyen Uzun, "Altıeylül ilçemizin kırsal mahalleri arasında adeta nazar boncuğu olan tek kadın muhtarımız Cemile Alkan'ı ziyaret ettik. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'ın selamlarını ilettik. Kesirven muhtarımız Mehmet Atsız, Gökköy muhtarımız Sabır Çakal ve eşimin de katıldığı ziyarette mahallelerimizin hizmet noktasında ihtiyaçlarını konuştuk. Başta Cemile muhtarımız olmak üzere tüm muhtarlarımıza içtenlikleri ve samimiyetleri için teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızla birlikte her zaman bir arada olacağız. Mahalle sakinlerimizin ve muhtarlarımızın her talebinde yanlarındayız" diyerek mahalle ziyaretlerini sürdüreceklerini dile getirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Muhtarlarla İşbirliği - Son Dakika

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