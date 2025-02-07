Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nden Öğrencilere Ulaşım Desteği

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, taşımalı eğitim gören öğrencilerin servislerinin kaldırılması üzerine yaşanan mağduriyeti gidermek için tüm imkanlarını seferber ediyor. Dursunbey'in Delice kırsal mahallesinde servisleri kaldırıldığı için okula ulaşım sorunu yaşayan ve yurtlarda kalmak zorunda olan öğrenciler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı otobüsler sayesinde evlerine dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Kırsal mahallelerde taşımalı eğitim gören öğrencilerin mağduriyetini gidermek amacıyla "Okulunuz Uzaksa Büyükşehir Yakın" projesini hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda servis olanağı olmayan öğrenciler için imkanlarını seferber ediyor. Bu kapsamda Dursunbey'in Delice Mahallesi'nde tasarruf tedbirleri nedeniyle servisleri kaldırılan öğrenciler için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi araç tahsis etti. Çocuklarını okula göndermek isteyen ama ulaşım konusunda sıkıntı çeken vatandaşların Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a taleplerini iletmeleri sonucu sorunun çözülmesi için hemen talimat veren Akın, öğrencilerin eğitimlerinden asla geri kalmaması gerektiğini söyledi. Bazı aileler çocuklarını okula kendi imkanlarıyla götürüp getirmeye çalıştı. Servis olmadığı için ailelerin bazıları ise çocuklarını yatılı okula göndermek zorunda kaldıklarını söylerken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı ulaşım desteği sayesinde evlatlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar.

"Öğrencilerimizin mağduriyetini gidermeye devam edeceğiz"

Dursunbey'in Delice Mahallesi'ne sağlanan servis desteği ile ilgili konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Raylı Sistemler Daire Başkanlığı yetkilisi Bircan Alkan, "Delice Mahallesi'nde taşımalı eğitim konusunda yaşanan mağduriyet veliler tarafından Ahmet Başkanımıza ve belediyemize başvurularak dile getirildi. Bazı veliler bu durumun kendilerinde mağduriyet oluşturduğunu söylediler. Biz de Daire Başkanlığımız olarak velilerimiz ile görüşmeler yaptık. Muhtarımızla görüştük. Mağduriyetin giderilmesi adına öğrencileri sabah sıcak evinden alıp akşamları da okullarına, akşam da okullarından alıp sıcak evlerine geri getiriyoruz. Okullar uzaksa Büyükşehir yakın diyoruz. Öğrencilerin bu mağduriyetlerini gidermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Muhtar Gümüş: "Ahmet Başkana sonsuz teşekkürler"

Mahallelerindeki taşımalı eğitim gören öğrencilerin servislerinin kaldırılmasıyla beraber eğitim öğretim yılının başından beri zorluklar yaşadıklarını söyleyen Delice Mahallesi Muhtarı Hüsamettin Gümüş, "Birinci dönemden itibaren var olan bir sorunumuzdu. Bu durumu yetkililere ilettiğimiz halde çözülmedi. Bazı veliler, çocuklarını yatılıya bırakmadı. Kendi imkanlarıyla getirip götürdüler. Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın ve BBB Ulaşım Daire Başkanlığına bu konuyu bildirdik. Onların destekleriyle ikinci dönem bizzat Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan görevliler gelip köyümüze böyle bir hizmet sundular. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Köyümüzün içerisindeki tüm öğrencilerimizi alıp eğitimlerini tamamlaması için okuluna getirip götürüyorlar" şeklinde konuştu.

Kendi çocuğunun da ulaşım sorunu yaşadığını söyleyen öğrenci velisi Mustafa Akbaş, "İlk dönem yatılıydı. Sonraki dönem müracaat ettik. Servis geldi. Şu an servisle gidip geliyorlar" dedi.

"Çocuğumuz yatılı kalıp ağlıyor, biz evde sıkıntı çekiyorduk"

Çocuğunu üç ay boyunca yatılı okulda okutmak zorunda kaldığını söyleyen öğrenci velisi Ahmet Demirdağ, "Benim öğrencim üç ay yatılı kaldı. Çocuk orada ağlıyor biz evde sıkıntı çekiyoruz. En son Ahmet Akın'a bu konuda ricada bulunduk. Sağ olsun Başkanımızda bizi kırmadı. Belediye arabası gönderdi. Sabah akşam güvenli bir şekilde gidip geliyorlar. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR