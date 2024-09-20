Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Destek

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi okumak için Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ni tercih eden gençlere; Bandırma'yı tanıtmak ve kolay adapte olmalarını sağlamak amacıyla stant açarak şehir içi ulaşım, sosyal etkinlikler ve öğrencilere sunulan belediye hizmetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ne de kayıt olan gençlere okuyacağı şehir ve ihtiyaç duyacaklar alanlar hakkında bilgilendirerek kolay adapte olmalarını sağlamak amacıyla stant açarak tanıtım yaptı. Bandırma Cumhuriyet Meydanı ve Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde açılan stantlarda öğrencilere; tanıtıcı broşürlerle Balıkesir, Bandırma ve çevresinin güzellikleri anlatılırken bir yandan da ihtiyaçlarına yönelik çeşitli bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca şehir içi ulaşım, sosyal etkinlikler ve öğrencilere sunulan belediye hizmetleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Standa büyük ilgi gösteren öğrenciler, gördükleri misafirperverlikten son derece memnun kaldıklarını ifade ederek öğrenci dostu bu yaklaşımdan dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a teşekkür etti. Stant görevlileri ise öğrencilere Başkan Ahmet Akın'ın selamını ileterek üniversite öğrencilerine her zaman kapılarının açık olduğunu ve her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olacaklarını vurguladı. Bandırma Cumhuriyet Meydanı ve Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde 23 Eylül'e kadar hizmet verecek olan stantlar, gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. - BALIKESİR