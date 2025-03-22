Balıkesir Büyükşehir'den Pazar Pazarı'na ücretsiz ring seferi - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir'den Pazar Pazarı'na ücretsiz ring seferi

Balıkesir Büyükşehir\'den Pazar Pazarı\'na ücretsiz ring seferi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) A.Ş. tarafından Altıeylül ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde bulunan Kapalı Pazar Pazarı'na ücretsiz ring hattı seferleri başlıyor.

22.03.2025 11:56  Güncelleme: 11:58
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) A.Ş. tarafından Altıeylül ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde bulunan Kapalı Pazar Pazarı'na ücretsiz ring hattı seferleri başlıyor.

Halkın ulaşım imkanlarından konforlu ve kesintisiz bir şekilde yararlanması için yeni hat ve ring seferlerini artıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, vatandaşların ulaşım imkanlarını geliştiriyor. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. tarafından 23 Mart 2025 Pazar gününden itibaren Gündoğan Mahallesi'ndeki Kapalı Pazar yerine ücretsiz ring hattı seferleri başlatılıyor. Hasan Basri Çantay Mahallesi ve Gündoğan Mahallesi güzergahlarında ücretsiz olarak hizmet verecek olan "Hasan Basri Çantay Pazar Hattı" özellikle yaşlılar, hamileler için özel hizmet verecek

Alışveriş yapmak için Kapalı Pazar Pazarı'na giden vatandaşlar, Pazar günleri 10.00 ila 18.00 saatleri arasında her saat başı pazardan kalkan ring hattını kullanarak evlerine ulaşabilecekler. Ücretsiz olarak hizmet verecek olan BTT'ye ait otobüsler sırasıyla; Pazarpazarı Yıldırım Caddesi - Şehit Üsteğmen Abdurrahman Turan Caddesi - Rüzgar Caddesi - Paşa Torun Caddesi - Gonca Caddesi- Karanfil Sokak - Karabekir Sokak ve Gülban Caddesi'nden geçtikten sonra yeniden Pazar yerine dönecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir'den Pazar Pazarı'na ücretsiz ring seferi - Son Dakika

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