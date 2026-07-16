Balıkesir\'de \'15 Temmuz Demokrasi Nöbeti\'

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin 10'ncu yıldönümü nedeniyle Balıkesirli vatandaşlar Milli İrade Meydanı'nda 'Demokrasi Nöbeti' tuttu. Binlerce Balıkesirlinin katıldığı programda darbe girişiminde şehit olanlar anıldı.

Bu yıl "İrade Bizim, Zafer Bizim" sloganı altında yapılan etkinliğe Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda günün anlam ve önemine binayen şiirler okundu. Meydanda toplanan vatandaşlar ile protokol üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı halka seslenişini dev ekrandan izledi. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığının 15 Temmuz gecesiyle ilgili hazırladığı videolar izlenildi.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, 15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi değil, topyekün bir işgal hareketi olduğunu vurgulayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen hafızaların hala taze olduğunu belirten Uygur, bu ihanetin asla unutulmaması gerektiğini şu sözlerle ifade etti: "15 Temmuz kalkışması sadece sıradan bir darbe girişimi değil; bu vatana, bu topraklara, bu bayrağa, istikbalimize ve istiklalimize kastedilmiş hain bir teşebbüstür. Milletimizi esaret altına almak için sahnelenen bir saldırıdır. Ancak milletimiz, tarihinden aldığı o büyük birikimle; Malazgirt'teki, Çanakkale'deki ve İstiklal Harbi'ndeki ruh neyse, aynı ruhla bu hainlere geçit vermemiştir."

Balıkesir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen Demokrasi Nöbeti programında vatandaşlara hitap eden Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 15 Temmuz'un Türk milletinin ortak hafızasında unutulmayacak bir mücadele olarak yer aldığını belirtti.

Konuşmasına "Bazı geceler vardır ki yalnızca yaşandığı günü değil, bir milletin istikbalini de aydınlatır." sözleriyle başlayan Ustaoğlu, 15 Temmuz'un millet iradesinin, devletin bekasının ve demokrasinin korunduğu tarihi bir gece olduğunu ifade etti.

Program 15 Temmuz Şehitler anıtından başlatılan sancak koşusunun farklı daldan sporcuların sancağı Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'na teslim etmesi ve Vali Ustaoğlu da sporculara teşekkür belgesi vermesiyle devam etti.

Ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sanatçıları orkestra eşliğinde şarkılar söyledi. - BALIKESİR