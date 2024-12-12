Balıkesir'de Altyapı Sorunları Hızla Çözülüyor - Son Dakika
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Balıkesir'de Altyapı Sorunları Hızla Çözülüyor

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatı ile, yıllardır süregelen altyapı sorunu olan Çömlekçi Mahallesi'ne 130 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı döşendi. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan memnun.

12.12.2024 15:07  Güncelleme: 15:15
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Balıkesir'de altyapı sorunları çözülüyor

BALIKESİR - Balıkesir'in yıllardır ihmal edilen altyapı sorunları bir bir çözülmeye başladı. BASKİ ekipleri tarafından Bigadiç'e bağlı Çömlekçi Mahallesi'ne 130 metre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı döşendi. Mahalle halkının yıllardır çözüm beklediği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından, Bigadiç Halk Buluşmasında söz verilen çalışma 2 günde tamamlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından Bigadiç'te gerçekleştirilen muhtarlar buluşmasında Çömlekçi Mahallesi Muhtarı Mehmet Akbulut tarafından iletilen kanalizasyon talebi için "Hemen çözeceğiz" diyerek söz verdi. Bunun üzerine Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri harekete geçti. Ekipler, Çömlekçi Mahallesi'ne toplamda 130 metre uzunluğunda, 200'lük korige kanalizasyon şebeke hattı döşedi.

Mahalleli memnun

Mahallelerinde yıllardır en önemli eksikliklerinin kanalizasyon şebeke hattı olduğunu söyleyen Çömlekçi Mahallesi Muhtarı Mehmet Akbulut, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın ile muhtarlar toplantısında bir araya geldik. Köyümüzün en büyük sorunlarından biri olan kanalizasyonla ilgili talebimizi kendisine ilettim. Başkanımız hemen orada gerekli talimatları vererek süreci başlattı" dedi. BASKİ ekiplerinin çalışmaları kısa sürede tamamladığına dikkat çeken Akbulut, Başkan Ahmet Akın ve BASKİ çalışanlarına teşekkür etti.

Bigadiç'e bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde kanalizasyon hattı olmaması nedeniyle yıllardır büyük sıkıntı yaşadıklarını söyleyen mahalle sakinleri, "Kanalizasyon sorunu bizim için en büyük sorunların başında geliyordu. Başkanımız Ahmet Akın'ın talimatı ile BASKİ ekiplerinin hızlı müdahalesiyle köyümüzde bu sorun kısa sürede çözüldü. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Altyapı Sorunları Hızla Çözülüyor - Son Dakika

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