Balıkesir'de 'Askıda Fatura' Uygulaması ile İhtiyaç Sahiplerine Destek - Son Dakika
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Balıkesir'de 'Askıda Fatura' Uygulaması ile İhtiyaç Sahiplerine Destek

Balıkesir\'de \'Askıda Fatura\' Uygulaması ile İhtiyaç Sahiplerine Destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlar için hayırseverlerle buluşma platformu 'Askıda Fatura' uygulamasını sürdürüyor. Sosyal yardım alan ailelerin faturalarını ödeyen hayırseverler, sistem üzerinden gizlilik ilkesiyle destek sağlıyor. Gelecek dönemde kapsamı genişleterek diğer faturaları da eklemeyi planlıyor.

12.11.2024 11:49  Güncelleme: 11:51
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentteki ekonomik sıkıntılara çözüm arayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşları hayırseverlerle buluşturan "Askıda Fatura" uygulamasını hızla sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın göreve gelmesiyle başlatılan bu projeyle, sosyal yardım alan ve su faturalarını ödemekte zorlanan ailelere destek sağlanıyor. Uygulama kapsamında hayırseverler, ihtiyaç sahibi ailelerin faturalarını ödeyerek dayanışma ağına katılabiliyor.

Yardımlardan gizlilik esas alınmıyor

BASKİ'den yapılan açıklamada, "Askıda Fatura" uygulamasının temel amacının, gizlilik ilkesine bağlı kalarak ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında bir köprü kurmak olduğu belirtildi. "Veren elin alan eli görmediği" bu sistemde, hayırseverler, kimlik bilgilerini görmeden ihtiyaç sahiplerinin faturalarını https://askidafatura.balsu.gov.tr adresinden ödeyebiliyorlar. Bu yöntem, yardımların gizlilik içinde ve doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyor.

Yakında tüm faturalar askıda

Büyükşehir Belediyesi, "Askıda Fatura" uygulamasının kapsamını genişleterek daha fazla vatandaşa destek sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda, yakın zamanda elektrik, doğalgaz ve internet faturalarının da "Askıda Fatura" sistemine dahil edilmesi planlanıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların temel hizmet ödemelerini kolaylaştırmayı amaçlayan belediye, bu ek hizmetlerin sisteme entegre edilmesi için gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamak üzere.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Askıda Fatura uygulamasıyla kentte yardımlaşma ve dayanışma duygusunu güçlendirirken, destek sağlayan tüm vatandaşlara teşekkürlerini sundu. BASKİ, Balıkesirlileri bu güzel harekete katılmaya davet ederek, ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de 'Askıda Fatura' Uygulaması ile İhtiyaç Sahiplerine Destek - Son Dakika

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