Balıkesir'de Dar Gelirli Ailelere Kışlık Kıyafet Desteği - Son Dakika
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Balıkesir'de Dar Gelirli Ailelere Kışlık Kıyafet Desteği

Balıkesir\'de Dar Gelirli Ailelere Kışlık Kıyafet Desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelerin çocuklarına mont ve bot desteği sağlayarak sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Kış şartlarının etkilerini azaltmak amacıyla hazırlanan destek paketleri, ihtiyaçlar doğrultusunda evlere kadar ulaştırıldı.

10.02.2025 16:19  Güncelleme: 16:21
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından dar gelirli ailelerin çocuklarına mont ve bot desteği sağlandı. Soğuk kış günlerinde üşümemeleri için çocukların yaş grupları ve ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan paketler, evlerine kadar ulaştırıldı.

Kent yoksulluğu ve gelir adaletsizliğiyle mücadele kapsamında çalışmalar yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kış şartlarının temel ihtiyaçlar noktasında oluşturduğu mağduriyeti gidermek için dar gelirli ailelerin çocuklarına kışlık kıyafet destek paketleri dağıtıldı. Destek paketlerinin temininde, çocukların yaş grupları ile bireysel ihtiyaçları da göz önünde bulunduruldu. Görevli ekipler, süreci hızlandırmak ve kolaylaştırmak adına destek paketlerini çocukların adreslerine teslim etti.

Sosyal dayanışma güçleniyor

Balıkesir'de kent yoksulluğu ile mücadelenin sembolü haline gelen Yakın Kart, Kent Lokantası gibi hizmetlerle vatandaşın hayatını kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, 2025 Yılı Bütçesinde "Hane Halkına Yapılan Sosyal Transferler" miktarında 5 kat artışa gitmişti. Sosyal yardımların sayısını ve niteliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ilerleyen süreçte sosyal dayanışmayı geliştirmek ve güçlendirmek adına Balıkesir'i daha çok halkçı hizmetle buluşturacaklarını her fırsatta ifade ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Dar Gelirli Ailelere Kışlık Kıyafet Desteği - Son Dakika

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