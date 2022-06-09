Balıkesir'de Eğitim-Bir-Sen İl Divan toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de Eğitim-Bir-Sen İl Divan toplantısı yapıldı

09.06.2022 12:59
Balıkesir'de Eğitim-Bir-Sen İl Divan toplantısı yapıldı

Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube İl Divan Toplantısı, Balıkesir Öğretmenevinde yapıldı.

Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube İl Divan Toplantısı, Balıkesir Öğretmenevinde yapıldı. Başkan Mehmet Çabuk divan toplantısında üyelere yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şubesi, İl Divan Toplantısını, öğretmenevinde yaptı. Divan Toplantısına, Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şubesine bağlı 20 İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile Kadın Komisyonları Üyeleri katıldı.

Toplantı Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk'un açılış konuşması ile başladı. Mehmet Çabuk Konuşmasının başında, Eğitim-Bir-Sen'in kurulduğu günden beri ilkelerinden taviz vermeyerek gerek 28 Şubat sürecinde, gerekse gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonları ve 15 Temmuz darbe girişiminde dik duruşu ile birileri gibi havayı koklamaya çalışmadan, ülkedeki hizmetleri akamete uğratacak girişimlere karşı dik durduğunu ve set çektiğini ifade etti.

Mehmet Çabuk sözlerine şöyle devam etti; "Aslında Ağustos 2021 de yapmış olduğumuz 6. Dönem Toplu Sözleşme, o günün şartlarında olumlu yeni kazanımlar ile memurlarımızın emeğini koruyan bir toplu sözleşme iken maalesef sonradan yaşanan ekonomi talihsizliği ile hedeflenen iyileşme gerçekleşememiştir. Evet ülkede hayat pahalılığı var. Özellikle dar ve sabit gelirliler için zor günlerden geçiyoruz. Ancak kayıplarımızın giderilmesi için memurlarımızın, özelde de eğitim çalışanlarımızın alım gücünü arttırmak çalışıyoruz. Kariyer basamakları, 3600 ek gösterge bunların bir sonucudur. Ta başından beri savunduğumuz, bütün memurlarımıza 600 er puan ek göstergelerinde artış sağlanması, bizim çabalarımız sonucunda çıkmıştır. Yoksa düşünülen, sadece 4 meslek grubunda 3600 ek gösterge verilerek olayın bitirilmesiydi. Sürecin bu kadar uzamasının nedeni de buydu. Evet maalesef bazı memurlarımıza hakkaniyetli yansıtılmayan ek gösterge meselesi ile ilgili sizlere de şikayet geliyordur. Bundan sonraki mücadelemiz bu eksik ve hakkaniyetsiz durumların düzeltilmesine yönelik olacaktır" dedi.

Hak ve adalet, emek ve ekmek, özgür millet ve adil devlet için mücadele verdiklerini ifade eden Çabuk, "Eğitim-Bir-Sen imzasıyla elde edilen haklar da, tarihe gömdüğümüz yasaklar da tarihin kaydı altındadır. Eğitim sistemi ve felsefesi üzerindeki vesayet çemberinin parçalanmasının her evresinde fikrimiz, terimiz, gayretimiz var" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir'de Eğitim-Bir-Sen İl Divan toplantısı yapıldı
Balıkesir'de Eğitim-Bir-Sen İl Divan toplantısı yapıldı
Balıkesir'de Eğitim-Bir-Sen İl Divan toplantısı yapıldı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Eğitim-Bir-Sen İl Divan toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Eğitim-Bir-Sen İl Divan toplantısı yapıldı - Son Dakika
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