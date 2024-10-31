Balıkesir'de 'Kadınlara Durak Yok' Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de 'Kadınlara Durak Yok' Uygulaması Başlatıldı

Balıkesir\'de \'Kadınlara Durak Yok\' Uygulaması Başlatıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kadınların güvenliğini arttırmak amacıyla 'Kadınlara Durak Yok' projesini hayata geçirdi. Bu uygulama ile kadınlar, BTT otobüslerinde akşam saatlerinde durak harici noktalarda inerek evlerine güvenli bir şekilde ulaşabiliyorlar.

31.10.2024 10:00  Güncelleme: 10:01
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Kadınlara Durak Yok" uygulamasıyla BTT otobüslerinde seyahat eden kadın yolcuları akşamları gidecekleri yere güvenle ulaştırıyor. Uygulamayla kadınlar akşamları saat 20.00'dan sonra güzergah üzerinde durak harici noktalarda inebiliyor.

BTT'ye bağlı otobüslerde kadınlar ile çocukların güvenliği ve rahatlığı için "Kadınlara Durak Yok" projesini başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmeti ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. Kadınların ve çocukların toplu taşıma araçlarından daha fazla faydalanmalarını ve gece geç saatlerde bile evlerine güvenle ulaşmalarını sağlamayı amaçlayan proje, kadınların şehirdeki hareket özgürlüklerini artırmayı hedefliyor. Balıkesir'de yaşayan emeklisinden öğrencisine, çalışanından ev hanımına tüm kadınlar yaz aylarında 21.00 kış aylarında ise 20.00'den sonra belediye otobüslerinde başlayan bu uygulama sayesinde korkmadan, tedirgin olmadan uzun mesafeler yürümek zorunda kalmıyorlar.

"Kadınlarımız kendilerini güvende hissetinler"

Toplumsal farkındalık sağlamak için seferberlik ilan ettiklerini söyleyen Başkan Ahmet Akın "Bu kentin kadınlarına her ortamda alan açıyoruz. Balıkesir'de yaşayan kadınlara 'Durak Yok' diye bir çalışma başlattık. Toplu taşıma kullanan kadınların gece geç saatlerde ya da sabahın ilk saatlerinde, özellikle bu yaz-kış uygulamalarında daha güvenli bir şekilde otobüse binip otobüsten inebilmeleri için çalışma başlattık ki kendilerini güvende hissetsinler." ifadesini kullanarak kadınların güvenle seyahat edebileceklerini dile getirdi.

"Otobüsten inince eve gidene kadar babamla görüntülük konuşuyorum"

Balıkesir'de öğrenci olduğunu belirten Dilan Yıldırım "Bu hizmet bizim için tabii ki büyük bir şey. Çünkü birçok insanın maddi açıdan rahatlığı yok. En azından taksiye binip kapının önünde inebileceği bir durum yok. O açıdan bence çok güzel olmuş. Benim gibi öğrenci olup da tek yaşayan evine babasıyla gidemeyen, çünkü ben bile mesela babamı görüntülü arayıp eve yürüyorum indiğim açıdan. O yüzden bence çok güzel olmuş. Umarım birçok insanın hayatı bu konuda kurtulur" ifadelerini kullandı.

"Durak evime uzak vE yürürken sıkıntı yaşıyordum"

Kendisinin de evinin ıssız bir bölgede ve durağa uzak mesafede olduğunu dile getiren Betül Tolga "Böyle olması çok iyi olmuş, çünkü ben mesela dönüşlerimde sıkıntı yaşıyorum. Durak biraz evime uzak, 4. Şoför Evleri'nde oturuyorum ve yürürken sıkıntı yaşıyorum. Giderken evimde bayağı sessiz bir yerde olduğu için zor oluyordu benim açımdan. Bunun için de gerçekten sevindim yani. Belediye Başkanımıza bunu düşündüğü için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir düşünce, çünkü o kadar olaylar oluyor. O kadar kadın öldürülüyor" şeklinde konuştu.

Emekli olduğunu söyleyen Kadriye Nur Saydemir "Çok güzel bir uygulama. Yalnız olan bayanlar için, öğrenci kızlarımız için istedikleri yerde inmeleri güzel, çok güzel düşünülmüş. Tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) A.Ş. bünyesinde yaklaşık 5 yıldır şoförlük yaptığını söyleyen Dilek Arslan "20.00'den sonra çok iyi oldu. Kadınlar olarak istediğimiz yerde inmemiz ve evimize daha rahat, güvenli bir şekilde gitmemiz bizim için daha iyi oldu. Şoför olarak da kadınlarımızı emin bir şekilde bırakmamız bizim için gurur verici bir olay" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de 'Kadınlara Durak Yok' Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika

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