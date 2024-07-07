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Balıkesir'de korkutan yangın

BALIKESİR - Balıkesir'in Karesi ilçesinde kuru otların yoğun olduğu ağaçlandırma arazisinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Karesi ilçesi 1. Sakarya Mahallesi 1. Ertuğrulgazi Caddesi Hayrettin Karaca ağaçlandırma sahasında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın çok büyümeden kontrol altına alındı.