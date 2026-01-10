BASKİ hayrat çeşmelerine hayat veriyor - Son Dakika
BASKİ hayrat çeşmelerine hayat veriyor

10.01.2026 14:47  Güncelleme: 14:49
BASKİ, Balıkesir'in tarihi hayrat çeşmelerinde başlattığı bakım, onarım ve temizlik çalışmalarıyla hem kültürel mirası koruyor hem de halk sağlığını gözetiyor. Vatandaşların su tasarrufuna dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), şehir genelindeki altyapı ve yatırım projelerinin yanı sıra halk sağlığını önceleyen çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatları doğrultusunda kentin tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçası olan hayrat çeşmelerinde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları başlatıldı.

BASKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda; zamanla yıpranan, kayıp-kaçak oluşturarak deformasyona uğrayan ve hijyen açısından risk oluşturan hayrat çeşmelerinin hatları ve muslukları yenileniyor, genel temizlikleri yapılıyor ve gerekli bakım-onarım işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarla hayrat çeşmeleri daha sağlıklı bir sisteme kavuşuyor. BASKİ vatandaşların sağlıklı ve temiz suya erişimini sağlamak amacıyla hayratların bakım, temizlik ve su kalitesi yaptığını vurguladı. Suyun artık her damlasının önemli olduğu bu günlerde hayrat çeşmelerinin amacı dışında kullanılmaması gerektiğine de dikkat çekildi. Özellikle hayratlar da halı ve araç yıkanmasının su israfına yol açtığı ve açık bırakılan çeşmelerin duyarlı vatandaşlar tarafından kapanması gerektiği belirtilerek, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olması istendi.

Kültürel mirasa ve su tasarrufuna hassasiyet

BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, su tasarrufunun önemine her fırsatta dikkat çektiklerini belirterek hayrat çeşmelerinin de bu anlayış doğrultusunda bakıma alındığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Hayrat çeşmeleri yalnızca bir su kaynağı değil; aynı zamanda Balıkesir'in tarihini, dayanışma ve yardımlaşma kültürünü yansıtan önemli değerlerdir. Bu mirası korurken, suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılmasını da önemsiyoruz. Vatandaşlarımızdan hayrat çeşmelerini amacına uygun kullanmalarını rica ediyoruz."

BASKİ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hayrat çeşmelerinde düzenli su kalitesi kontrollerinin de devam edeceği bildirildi. Yapılan bu çalışmalarla hem Balıkesir'in kültürel mirasına sahip çıkılıyor hem de vatandaşların sağlıklı, temiz ve güvenli suya erişimi güvence altına alınıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

