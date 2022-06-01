Balıkesir'deki konserler iptal edildi

Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali kapsamında verilecek konserler iptal edildi.

Siirt'tin Pervari ilçesinde tespit edilen mayının imhası sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın kaldırıldığı hastanede şehit düşmesi sonrası Balıkesir'de düzenlenecek olan konserler iptal edildi.

2-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali nedeniyle düzenlenecek olan konserlerin iptal edildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada "Şehidimiz olması nedeniyle Çamlık alanımızdaki konserler iptal edilmiştir" denildi. - BALIKESİR