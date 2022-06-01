Balıkesir'deki konserler iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'deki konserler iptal edildi

01.06.2022 08:27
Balıkesir'deki konserler iptal edildi

Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali kapsamında verilecek konserler iptal edildi.

Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali kapsamında verilecek konserler iptal edildi.

Siirt'tin Pervari ilçesinde tespit edilen mayının imhası sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın kaldırıldığı hastanede şehit düşmesi sonrası Balıkesir'de düzenlenecek olan konserler iptal edildi.

2-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali nedeniyle düzenlenecek olan konserlerin iptal edildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada "Şehidimiz olması nedeniyle Çamlık alanımızdaki konserler iptal edilmiştir" denildi. - BALIKESİR

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Siirt'te mayın patlaması: 1'i ağır 2 asker yaralı Siirt'te mayın patlaması: 1'i ağır 2 asker yaralı Balıkesir'e şehit ateşi düştü Balıkesir'e şehit ateşi düştü
Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, Pervari, Siirt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'deki konserler iptal edildi - Son Dakika


Son Dakika
10:42 Brezilya'da sel felaketinde kara tablo: Ölü sayısı 106'ya yükseldi, 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
10:40 Şahan Gökbakar'dan, Bebek sahilinde çekilen ve gündem olan görüntülere yorum geldi: Yaz aylarının coşkusu yaşanıyor
10:32 Büyük merak uyandıran Devlet Bahçeli-Muharrem İnce görüşmesi bugün yapılacak!
10:28 Bebek'teki cinsel ilişki skandalına karışan ve tutuklanan adamın izinli mahkum olduğu ortaya çıktı
10:27 Eren-Abluka 14 Operasyonu'nu Şırnak'ta başladı! İlk gün 3 terörist etkisiz hale getirildi
10:21 Kadir Şeker'e tahliye yolu açıldı! Yargıtay, verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını bozdu
10:19 Büyükçekmece'de bir evin camına asılan "Dayıya ihanetin bedeli" pankartı çevre halkında merak uyandırdı
10:18 Galatasaray, Matias Vargas'a talip oldu! Yıldız futbolcu asistleriyle Lig'e damga vurmuştu
10:14 Tüm Türkiye'nin tüylerini diken diken eden hikaye! Üsküdar Marmaray'da bekleyen adamın öyküsü ağlatıyor
10:05 Edis konserinde duygusal anlar! Annesi kanser tedavisi gören şarkıcı babasını tek başına görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 11:01:54. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'deki konserler iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement