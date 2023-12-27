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Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Üyesi Olcay Özal Vefat Etti - Son Dakika
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Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Üyesi Olcay Özal Vefat Etti

Balıkesir basınına yıllarca emek veren, fotoğraflarıyla yerel gazeteleri renklendiren ve Balıkesir'in tanıtımına katkı sağlayan Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti üyesi Olcay Özal, 81 yaşında hayatını kaybetti. Olcay Özal'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Zağnos Paşa Camii'nde kılınacak ve ardından Başçeşme Mezarlığı'nda defnedilecek.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Üyesi Olcay Özal Vefat Etti
27.12.2023 - 13:57,  Güncelleme: 13:59
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Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, gazeteci ve aynı zamanda fotoğraf sanatçısı Olcay Özal (81) vefat etti.

Balıkesir basınına yıllarca emek vermiş, çektiği fotoğraflarla yerel gazeteleri renklendiren ve Balıkesir'in tanıtımında emeği olan Olcay Özal, 81 yaşında hayatını kaybetti. Balıkesir basını yanı sıra amatör spor camiasına da hizmetleriyle iz bırakan Olcay Özal'ın cenazesi bugün (27 Aralık) ikindi namazına müteakip tarihi Zağnos Paşa Camii'nde kılınacak namazının ardından Başçeşme Mezarlığındaki aile kabristanlığa defnedilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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