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Balıkesir Gömeç'te Yağış Sonrası Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Balıkesir Gömeç'te Yağış Sonrası Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kuvvetli yağış sonrası olumsuz etkilenen mahallelerde ekipler çalışmalarına devam ediyor. Kırsal ve merkez mahallelerde su baskınları sebebiyle temizlik çalışmaları yapılıyor.

Balıkesir Gömeç\'te Yağış Sonrası Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor
17.01.2024 - 16:22,  Güncelleme: 16:26
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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kuvvetli yağış sonrası olumsuz etkilenen mahallelerde ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Kuvvetli yağış sonrası kırsal mahallelerde ve merkez mahallelerindeki ev, bahçe, site ve sokaklarda yaşanan su baskınları sebebiyle mazgal, menfez ve sokak temizlikleri yapıldı. Ayrıca fırtına dolayısıyla limanda ve kıyılarda oluşan kirliliğin temizlikleri için Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını devam ettiriyor. Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Pişgin çalışmaları yerinde inceledi. Yağış dolayısıyla sıkıntı yaşayan bölgeleri ziyaret ederek, halkla görüşen Belediye Başkanr Mehmet İrem Himam, "Vatandaşlarımızı hiçbir zaman zor durumda bırakmak istemiyoruz. Bu yüzden ekiplerimiz çalışmalara son hızıyla devam ediyor. Yağış dolayısıyla olumsuz etkilenen bölgelerin temizlenmesi ve bir daha bu sorunlarla karşılaşılmaması adına bizler üstümüze düşen görevi yapıyoruz. Ekiplerimiz her duruma hazırlıklı" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Balıkesir Gömeç'te Yağış Sonrası Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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