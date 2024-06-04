Balıkesir Havran'da Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Balıkesir Havran'da Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Balıkesir'in Havran ilçesinde orman yangınları ile mücadele komisyonu toplandı. Toplantıda alınacak önlemler, risk takvimi ve söndürme çalışmalarındaki koordinasyon masaya yatırıldı.

04.06.2024 15:00
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Balıkesir'in Havran ilçesinde orman yangıları ile mücadele komisyonu toplandı. Toplantıda alınacak önlemler, risk takvimi ve söndürme çalışmalarındaki koordinasyon masaya yatırıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı Kaymakam Enver Özderin Başkanlığında, Belediye Başkan Yardımcısı Melih Marangoz, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Yılmaz, İlçe Emniyet Müdür V. İkbal Başkurt, İlçe Vaizi Orhan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Emre Çakan, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Beyzanur Buhur, Havran İtfaiye Şefi Fatih Asar, Çınarlıhan Orman İşletme Şefi Tuğçe Dilşad Akgün, Havran ve Kocaseyit Orman İşletmeleri Şefi Selahattin Giray, Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanı Adem Yakut, Uedaş Havran Sorumlusu Uğur Güner katılımıyla gerçekleştirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Havran'da Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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