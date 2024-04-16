Balıkesir Havran Millet Bahçesi Piknikçilerin Yeni Gözdesi - Son Dakika
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Balıkesir Havran Millet Bahçesi Piknikçilerin Yeni Gözdesi

Balıkesir Havran Millet Bahçesi Piknikçilerin Yeni Gözdesi

Balıkesir'in Havran ilçesinde Havran Belediyesi tarafından yapılan Millet Bahçesi, bölgede piknikçilerin yeni gözdesi oldu. Kazdağı eteklerinde geniş bir alanda Havran Belediyesi tarafından hayata geçirilen Havran Millet Bahçesi baharın gelişiyle birlikte büyük ilgi görüyor. Sıcak bahar havalarının yaşandığı şu günlerde temiz sıcak havanın keyfini çıkartanlar piknik için bu mekanı tercih ediyorlar. Oyun parkları, piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları ve sosyal alanları ile vatandaşlara hizmet veren Havran Millet Bahçesi peyzaj çalışmaları ile de dikkatleri çekiyor. Millet Bahçesi'nin büyük ilgi gördüğünü ifade eden Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy 'Belediyemiz tarafından ilçemize kazandırılan, Havran Millet bahçesinde, piknik yapan binlerce vatandaşlarımızla birlikte olduk. Samimiyetlerinden ve misafirperverliklerinden dolayı sonsuz teşekkür ederiz. Tüm körfez halkını bu güzel Havran Millet Bahçesinde zaman geçirmeye davet ediyoruz' dedi.

16.04.2024 08:40  Güncelleme: 08:43
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Balıkesir'in Havran ilçesinde Havran Belediyesi tarafından yapılan Millet Bahçesi, bölgede piknikçilerin yeni gözdesi oldu.

Kazdağı eteklerinde geniş bir alanda Havran Belediyesi tarafından hayata geçirilen Havran Millet Bahçesi baharın gelişiyle birlikte büyük ilgi görüyor. Sıcak bahar havalarının yaşandığı şu günlerde temiz sıcak havanın keyfini çıkartanlar piknik için bu mekanı tercih ediyorlar. Oyun parkları, piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları ve sosyal alanları ile vatandaşlara hizmet veren Havran Millet Bahçesi peyzaj çalışmaları ile de dikkatleri çekiyor.

Millet Bahçesi'nin büyük ilgi gördüğünü ifade eden Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy "Belediyemiz tarafından ilçemize kazandırılan, Havran Millet bahçesinde, piknik yapan binlerce vatandaşlarımızla birlikte olduk. Samimiyetlerinden ve misafirperverliklerinden dolayı sonsuz teşekkür ederiz. Tüm körfez halkını bu güzel Havran Millet Bahçesinde zaman geçirmeye davet ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Havran Millet Bahçesi Piknikçilerin Yeni Gözdesi - Son Dakika

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