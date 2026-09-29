Balıkesir İvrindi'de işçileri taşıyan traktörün römorku devrildi, 23 kişi yaralandı - Son Dakika
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Balıkesir İvrindi'de işçileri taşıyan traktörün römorku devrildi, 23 kişi yaralandı

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Balıkesir İvrindi\'de işçileri taşıyan traktörün römorku devrildi, 23 kişi yaralandı
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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde tarladan dönen işçileri taşıyan traktörün römorku Karaçepiş Mahallesi girişinde devrildi, 23 kişi yaralandı. Yaralılar İvrindi ve Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırıldı, 5'inin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde tarladan dönen işçileri taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, 5'ninin hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Kaza, Karaçepiş Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladan dönen işçileri taşıyan traktörün römorku, traktörden ayrılarak devrildi. Römorkta bulunan işçiler yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 5 kişinin orta seviyede, 18 kişinin ise hafif yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar ambulanslarla İvrindi ve Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Balıkesir İvrindi'de işçileri taşıyan traktörün römorku devrildi, 23 kişi yaralandı - Son Dakika
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