Balıkesir Seçimlerinde Mevcut Başkanlar Avantajlı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir Seçimlerinde Mevcut Başkanlar Avantajlı

Balıkesir Seçimlerinde Mevcut Başkanlar Avantajlı
18.06.2026 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de Ekim ve Kasım seçimlerinde mevcut başkanların rakipsiz seçileceği öngörülüyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) mevzuatı kapsamında Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirilecek seçimler öncesinde, Balıkesir Ticaret Odası (BTO), Balıkesir Sanayi Odası (BSO) ve Balıkesir Ticaret Borsası'nda (BTB) mevcut başkanların yeniden aday olması beklenirken, şu ana kadar güçlü bir rakip adayın ortaya çıkmaması dikkat çekiyor.

Kentte en fazla merak edilen seçim sürecinin yaşandığı Balıkesir Ticaret Odası'nda, iki dönemdir başkanlık görevini sürdüren Rahmi Kula'nın yeniden aday olması bekleniyor. 2018 yılında yapılan seçimlerde Kerem Kırımlı ile yarışan ve tüm meslek komitelerinde başarı sağlayarak göreve gelen Kula'nın, 2022 seçimlerin de bu kez rakipsiz kazandı. Başkan Kula'nın yaklaşan kongre öncesi de rakibi yok gibi görünüyor. Ayrıca Kula'nın TOBB bünyesindeki görevleri ve iş dünyasındaki etkin konumunun seçim sürecinde avantaj sağladığı ifade ediliyor.

Balıkesir Ticaret Borsası'nda da mevcut Başkan Mehmet Çetin'in karşısına çıkacak güçlü bir adayın bulunmadığı belirtiliyor. 2022 yılında gerçekleştirilen seçimlerde başkanlığa seçilen Çetin'in görev süresince lisanslı depoculuk yatırımları ve sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkıyor. Borsa çevrelerinde mevcut yönetime yönelik memnuniyetin sürdüğü ve bunun yeni dönemde de destek olarak yansıyabileceği ifade ediliyor.

Balıkesir Sanayi Odası'nda ise mevcut Başkan Nazmi Yarış'ın yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 2021 yılında Hasan Eğinlioğlu'nun vefatının ardından başkanlık görevini üstlenen ve 2022 yılında yapılan seçimlerde göreve seçilen Yarış'ın, yeni dönemde de başkanlık için aday olacağı konuşuluyor. Yaklaşık bin üyesi ve 17 meslek komitesi bulunan odada da şu ana kadar güçlü bir rakip adayın ortaya çıkmadığı belirtiliyor.

İş dünyası temsilcileri, seçimlere kısa süre kalmasına rağmen adaylık hazırlığına ilişkin somut bir hareketliliğin görülmemesinin, mevcut başkanların avantajını artırdığını ifade ediyor. Kulislerde, çok sayıda meslek komitesi ve üyeden oluşan oda ve borsalarda seçim kazanabilmek için uzun süreli saha çalışmasının gerekli olduğu değerlendirilirken, seçimlerin üç kurumda da mevcut başkanların tek liste veya rakipsiz olarak sandığa gittiği bir süreç şeklinde gerçekleşebileceği öngörülüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir Seçimlerinde Mevcut Başkanlar Avantajlı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ejderha Nefesi’ne Dikkat Ejderha Nefesi'ne Dikkat!
Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Kuşadası’nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı Kuşadası'nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
2,5 milyon TL’ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı 2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı

12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
11:22
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
11:17
Fenerbahçe’den son dakika teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması
11:07
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
11:02
CHP’de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi Kapsamlı inceleme başlıyor
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 12:18:43. #7.12#
SON DAKİKA: Balıkesir Seçimlerinde Mevcut Başkanlar Avantajlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.