Balıkesir Üniversitesi Rektörü Oğurlu, ses sistemi bağışçısı Duru'ya plaket sundu - Son Dakika
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Balıkesir Üniversitesi Rektörü Oğurlu, ses sistemi bağışçısı Duru'ya plaket sundu

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Balıkesir Üniversitesi Rektörü Oğurlu, ses sistemi bağışçısı Duru\'ya plaket sundu
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Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Bigadiç Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'na sağlanan profesyonel ses sistemi dolayısıyla İbrahim Duru'ya plaket takdim etti. Oğurlu, eğitime katkı sunan desteklerin önemini vurgulayarak Duru'ya teşekkür etti.

Balıkesir Üniversitesi Bigadiç Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'na sağladığı profesyonel ses sistemi ile eğitime katkı sunan Durular Tarım Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Duru, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu tarafından Rektörlük makamında kabul edildi.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Fatih Satıl'ın yanı sıra Bigadiç Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Binali Kılıç, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hüseyin Özsoy ve Yüksekokul Sekreteri Nurgül Karabayır'ın da hazır bulunduğu görüşmede Rektör Oğurlu, İbrahim Duru'ya bağışı dolayısıyla plaket takdim etti. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, eğitime ve öğrencilerin daha nitelikli ortamlarda öğrenim görmelerine yönelik bu tür desteklerin büyük önem taşıdığını belirterek, İbrahim Duru'ya duyarlılığı ve Bigadiç Meslek Yüksekokuluna sunduğu katkı dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA
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