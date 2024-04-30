Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesine Meryem Şeremet Şahin Hücre Kültürü Laboratuvarı Kuruldu - Son Dakika
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Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesine Meryem Şeremet Şahin Hücre Kültürü Laboratuvarı Kuruldu

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesine Meryem Şeremet Şahin Hücre Kültürü Laboratuvarı Kuruldu

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kullanılabilecek olan hücre kültürü laboratuvarı, Muhammet Şeremet tarafından kuruldu. Laboratuvara, Dr. Hikmet Şahin'in eşi merhume Meryem Şeremet Şahin'in adı verildi. Açılışta Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, laboratuvarın hayırlı olması dileklerinde bulunarak bağışçılara teşekkür etti.

30.04.2024 12:18  Güncelleme: 12:30
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Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesine; eğitim, uygulama ve araştırma çalışmalarında kullanılabilecek olan "Meryem Şeremet Şahin Hücre Kültürü Laboratuvarı" Kuruldu.

Balıkesirli bir şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Şeremet tarafından yapılan Hücre kültürü laboratuvarına; Muhammet Şeremet'in kardeşi ve aynı zamanda Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Hikmet Şahin'in eşi merhume Meryem Şeremet Şahin'in adı verildi.

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, kurulan laboratuvarın hayırlı olması dileklerinde bulunurken, eğitime olan katkılarından ve örnek bağışlarından dolayı da bağışçılara teşekkür etti.

Laboratuvarın açılış programına; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'nun yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Yüksel, BAÜN Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahadır Çağlar, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Özgen Şafak, Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Kıyak, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Süha Serin, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Hikmet Şahin ve Genel Sekreter Yemliha Yanar da katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesine Meryem Şeremet Şahin Hücre Kültürü Laboratuvarı Kuruldu - Son Dakika

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