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Balıkesirli çocuklar tiyatro ile tanıştı

Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencilerinin çalışması çocukları tiyatro ile buluşturdu. Çanakkale Tiyatro Troya gurubunun oynadığı Kayıp Prenses Rapunzel adlı oyunu çoğunluğunu köy çocuklarının oluşturduğu 300 kişilik grup izledi.

Balıkesirli çocuklar tiyatro ile tanıştı
11.01.2024 - 20:31,
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Balıkesirli çocuklar tiyatro ile tanıştı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencilerinin çalışması çocukları tiyatro ile buluşturdu. Çanakkale Tiyatro Troya gurubunun oynadığı Kayıp Prenses Rapunzel adlı oyunu çoğunluğunu köy çocuklarının oluşturduğu 300 kişilik grup izledi.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencilerinin takım çalışması dersi dahilinde öncülük ettiği Kayıp Prenses Rapunzel adlı çocuk oyunu çocukları tiyatro ile buluşturdu. Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu izleyen çocuklar unutulmaz zaman geçirdi. Çocuklar ilk defa tiyatro izlemenin mutluluğunu anlatırken, Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, sponsorlarla, oyuna öncülük eden öğrencilere teşekkür etti. Oyunu izleyen çocuklardan Zeynep Pekbay, "Benim adım Zeynep. Rapunzel oyununu izlemeye geldim. Çok güzel geçti. Yani herkese tavsiye ederim" dedi. Ada Eylül de, "Bence çok güzeldi. Onlara çok teşekkür ederim. Bu oyunu bence herkes izlemeye gelmeli. Herkese tavsiye ederim" dedi. Yağız Solunoğlu ise, "Tiyatro çok iyi bir şey. Çocukları eğlendirmek ve herkesin eğlenmesi iyi bir şeydir" diye konuştu. Üniversite öğrencisi Reyyan Güleç de, "Bu proje sayesinde çocukların mutluluğunu görmek, deneyim kazanmak, ileriye dönük bize ve ekip arkadaşlarıma ekip ruhunu öğretti. Çocukların mutlu olduğunu gördük. Köy çocukları, kırsaldan gelen çocuklar katıldılar. Aynı şekilde bu şehirde de yaşayan Burhaniye'de yaşayan çocuklarda vardı. Hep beraber bir proje yürüttük. Onlar geldi. Onlarda mutlu oldu. Bizde mutlu olduk" dedi. Öğrencileri katlayan Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ise, "Uygulamalı Bilimler Fakültesi Takım Çalışması Dersi dahilinde bu yıl 14 farklı projede bir araya geldik Öğrenciler, bu projeleri hayata geçirmeye devam ediyorlar. Bu gün de BUBFA ile bir anı tiyatro isimli projeyi bir takım öğrenciler yerine getirdi. Proje de temel amaç, daha önce tiyatro ile bir araya gelmemiş kırsalda köyde yaşayan öğrencileri tiyatro ile buluşturmaktır. Ben, bu noktada bize destek veren Burhaniye Belediyesi başta olmak üzere tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca, böyle bir sosyal sorumluluk projesini başarı ile bitiren öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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