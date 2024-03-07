Kabataş Erkek Liseliler Derneği, Balkan Savaşı şehitleri için anma töreni düzenledi - Son Dakika
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Kabataş Erkek Liseliler Derneği, Balkan Savaşı şehitleri için anma töreni düzenledi

Kabataş Erkek Liseliler Derneği, Balkan Savaşı şehitleri için anma töreni düzenledi

Kabataş Erkek Liseliler Derneği tarafından, Balkan Savaşı'nda hayatını kaybeden Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri için anma töreni düzenlendi. Törende, şehitler için lokma dağıtımı da yapıldı. Törene öğrenciler, öğretmenler ve siyasiler katıldı. Tören sırasında konuşan BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, şehitlerin bıraktığı mirasa sahip çıkacaklarını belirtti.

07.03.2024 14:51  Güncelleme: 15:32
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İSTANBUL (İHA) – Kabataş Erkek Liseliler Derneğince, Balkan Savaşı'nda şehit olan Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri için anma töreni düzenlendi. Törende şehitler için lokma dağıtımı da yapıldı.

Kabataş Erkek Liseliler Derneği ev sahipliği ve Beşiktaş Belediyesi desteğiyle, 1911-1912 yılında "Önce Vatan" diyerek okul sıralarından Balkan Savaşına katılan Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri için anma töreni düzenlendi. Saat 13.00'te Beşiktaş Köyiçi'nde bulunan Kartal Heykeli'nin yanında toplanan onlarca BJK Kabataş Vakfı Okulları öğrencisi, savaşta hayatını kaybedenleri unutmadıklarını göstermek için bir araya geldi.

Anma töreni farklı partilerden siyasileri de buluşturdu

Törene öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra; 1956 ile 2022 yılları arasındaki birçok mezun, Kabataş Erkek Liseliler Derneği Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, Kabataş Erkek Liseliler Derneği Yöneticileri, Kabataşlı Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Fora, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Esra Yenidünya, Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper, MHP İlçe Başkanı Abdülkadir Öztürk, İYİ Parti İlçe Başkanı Tuncay Buruşuk, İYİ Parti Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Nurettin Sağırkaya, CHP İlçe Başkanı Ali Can Şen ve Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyeleri de katıldı. Beşiktaş halkının ilgi gösterdiği etkinlikte, şehitler için lokma dağıtımı da yapıldı.

"Bizlere bıraktıkları siyah renge her daim sahip çıkacağız"

Anma töreninde konuşan BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, "1911 ve 1912 yılında önce vatan diyerek cepheye giden ve dönmeyen Kabataş Erkek Lisesi'nin bütün mezunlarını burada minnetle anıyorum. Bu tür törenlerde, asıl olan sözü onlar söylemiştir. Bizlere bıraktıkları bayrağa, kültürle, sanatla, sporla ve eğitimle geleneğimizle hizmet etmek hepimizin en temel görevidir. Onları dualarınızdan eksik etmeyin. Hepsini minnetle anıyoruz. Bizlere bıraktıkları siyah renge her daim sahip çıkacağız. Ruhları şad olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Kabataş, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kabataş Erkek Liseliler Derneği, Balkan Savaşı şehitleri için anma töreni düzenledi - Son Dakika


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