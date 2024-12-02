Bandırma, Alpagut\'ta Türkiye\'yi Temsil Edecek

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Kızıl Ejder Spor Kulübü sporcuları, 5-8 Aralık tarihleri arasında Gürcistan'da düzenlenecek uluslararası Alpagut spor müsabakalarında Bandırma'yı temsil edecek.

Kulübün işletme sahibi ve aynı zamanda da Milli Takım Antrenörü Veli Sağkol'un liderliğinde yola çıkan 5 sporcu, Türklerin kadim savaş geleneği olan savunma sporu olan Alpagut'u dünya arenasında temsil edecek. Antrenör Sağkol, müsabaka öncesi yaptığı açıklamada, sporcularına olan güvenini vurgulayarak, "Bandırma'mızı, kulübümüzü ve milli takımımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu sporun Türklere has bir spor olduğunu bir kez daha göstereceğiz. Sporcularımız, 3 aylık yoğun bir antrenman süreciyle hazırlandı. Kendilerine yürekten inanıyorum ve başarılı olacaklarından eminim" dedi.

Sağkol, ayrıca Bandırma'daki esnaf ve destekçilere teşekkür ederek, sporun ve sporcunun yanında olan herkese minnettar olduklarını belirtti.

Veli Sağkol, Türk savaş sporu Alpagut hakkında kısa bir bilgilendirmede de bulunarak "Alpagu, Türk kültüründe cesaret, yiğitlik ve kahramanlık sembolü olarak bilinen bir savaş geleneğidir. İlk Türk devleti olan Hunlardan itibaren kullanılan "Alpagut" kelimesi, tarih boyunca savaşçı bir rütbe veya unvan olarak önemli bir yere sahip olmuştur. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de Alpagu, hükümdarların ve seçkin savaşçıların taşıdığı bir unvan olmuştur. Alpagut, yalnızca fiziksel gücü değil, ahlak ve adalet gibi insani değerleri de temsil eder" dedi.

Bandırma Kızıl Ejder Spor Kulübü'nün Gürcistan'a göndereceği 5 sporcu, Alpagut'un kadim geleneğini yaşatmak için mücadele edecek. Sporcuların isimleri ise şöyle, Fahrettin Sağkol, Sudem Dağdelen, Mehmet Murat Ayak, Batuhan Aygen, Bayram Can Demirel.

Milli Takım Antrenör Veli Sağkol'un öncülüğündeki ekip, hem Bandırma'yı hem de Türkiye'yi uluslararası arenada gururla temsil etmek için hazır. Bu tarihi spor dalının Türk milletine özgü köklerini dünya sahnesine taşımaya hazırlanan Kızıl Ejder Spor Kulübü, 5-8 Aralık tarihleri arasında önemli bir mücadeleye imza atacak. - BALIKESİR