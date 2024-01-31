 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bandırma Belediyesi Şehir Genelinde Ağaç Budama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bandırma Belediyesi Şehir Genelinde Ağaç Budama Çalışmalarına Devam Ediyor

Bandırma Belediyesi Şehir Genelinde Ağaç Budama Çalışmalarına Devam Ediyor

Bandırma Belediyesi, şehir merkezindeki park, bahçe, çocuk oyun alanları, sokak ve caddeler başta olmak üzere, tüm kent genelinde ağaç budama işlemi gerçekleştiriyor. Budama çalışmaları, can ve mal güvenliğini tehdit eden ağaçların temizlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılmaktadır.

31.01.2024 13:05  Güncelleme: 13:17
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma Belediyesi tarafından şehir merkezindeki park, bahçe, çocuk oyun alanları, sokak ve caddeler başta olmak üzere, tüm kent genelinde ağaç budama işlemi gerçekleştiriliyor.

Bandırma Belediyesi'nin, her yıl düzenli olarak yaptığı ağaç budama çalışmaları, hazırlanan program çerçevesinde sürdürülüyor.

Bandırma Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklardaki elektrik tellerine doğru uzanan, can ve mal güvenliğini tehdit eden ağaçları, doğru budama işlemiyle temizleyerek güvenli hale getiriyor. Ekipler, kent içinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla sürücülerin görüşünü engelleyen orta refüjlerdeki ağaçların dallarını da yerden budama ile temizliyor.

Ekipler, çocuk oyun parkları ve diğer yeşil alanlarda mıntıka temizliği, kuru ot temizliği, budama, sulama ve bakım çalışmalarına rutin olarak günün belli saatlerinde devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Bahçe, Çevre, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bandırma Belediyesi Şehir Genelinde Ağaç Budama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 14:00:00. #1.11#
SON DAKİKA: Bandırma Belediyesi Şehir Genelinde Ağaç Budama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement