Bandırma Belediyesi Şehir Genelinde Ağaç Budama Çalışmalarına Devam Ediyor

Bandırma Belediyesi tarafından şehir merkezindeki park, bahçe, çocuk oyun alanları, sokak ve caddeler başta olmak üzere, tüm kent genelinde ağaç budama işlemi gerçekleştiriliyor.
Bandırma Belediyesi'nin, her yıl düzenli olarak yaptığı ağaç budama çalışmaları, hazırlanan program çerçevesinde sürdürülüyor.
Bandırma Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklardaki elektrik tellerine doğru uzanan, can ve mal güvenliğini tehdit eden ağaçları, doğru budama işlemiyle temizleyerek güvenli hale getiriyor. Ekipler, kent içinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla sürücülerin görüşünü engelleyen orta refüjlerdeki ağaçların dallarını da yerden budama ile temizliyor.
Ekipler, çocuk oyun parkları ve diğer yeşil alanlarda mıntıka temizliği, kuru ot temizliği, budama, sulama ve bakım çalışmalarına rutin olarak günün belli saatlerinde devam ediyor.
Yerel seçimler öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında anlaşmazlık olduğu iddiaları gündemde. Gazeteci Enver Aysever, Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek İmamoğlu için 'Beni bu adamdan kurtarın' dediğini öne sürdü. Aysever, bu iddiayı ispatlayabileceğini belirtti.
Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte La Liga ekibi Vallecano'ya kiralandığını açıkladı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylık başvurusu hakkında yaptığı açıklamada, Başak Hanım'ın aday aday niteliğinde olduğunu ve resmi başvuru olarak kabul ettiklerini belirtti. Koçyiğit, 3 Şubat'ta yapılacak MYK toplantısında adaylığın açıklanacağını söyledi ve İBB adaylığı için Başak Demirtaş'ın en güçlü aday olduğunu vurguladı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, 3 haftalık kızı Melek'i yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Ayşe Bülbül (43), müebbet hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye'de kızamık vakalarının artmasıyla ilgili olarak aşılamaya dikkat çekti. Aşılamada başarı elde edildiğini belirten Yavuz, aşısız gruplarda hastalığın yayıldığını ve gebelerin aşılanmasına dikkat çekti.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 saldırganın fotoğrafları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekildi ve paylaşıldı.
Başrollerinde Çağla Şıkel ve Alişan'ın oynadığı Cennet Mahallesi dizisinde Menekşe karakterine hayat veren oyuncu Şeyla Halis, cerrahi müdahale olmaksızın fazla kilolarından kurtulup adeta başka biri oldu.
İstanbul'da trafik sorununu çözmek amacıyla tüm gişeler kaldırılıyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Otoyolu'na çıkan bağlantı yollarındaki gişelerin kaldırılacağını duyurdu. Gişelerin kaldırılmasıyla trafiğin daha rahat ve kesintisiz akması hedefleniyor.
Son Dakika › Yerel › Bandırma Belediyesi Şehir Genelinde Ağaç Budama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?