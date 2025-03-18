Bandırma\'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma programı gerçekleştirildi

Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı anısına Bandırma Kaymakamlığı tarafından düzenlenen anma programı, Bandırma Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Tören, vatan için can veren kahramanları anmak üzere yoğun katılımla gerçekleşti.

Program ilk olarak çelenk sunma töreniyle başladı. Ardından saygı duruşu ve saygı atışı ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine dair konuşmayı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Resul Yavuz yaptı. Etkinlik kapsamında, 'Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor' ve 'Çanakkale Destanı' isimli şiirler okunarak, Çanakkale ruhu bir kez daha yaşatıldı.

Törene Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğ. Gen. Esat Çetin, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü İsmail Boz, siyasi partilerin temsilcileri, gaziler ve vatandaş katılım sağladı.

Haydar Çavuş Camii İmam Hatibi Fikret Mez ve İmam Hatibi Burak Yıldırım tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Daha sonra İlçe Müftüsü Dr. Abdulhamid Pehlivan tarafından şehitler için dua edildi. Program, şehit kabirlerinin ziyareti ve şehitlik anı defterinin imzalanmasıyla sona erdi. - BALIKESİR