Bandırma\'da Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencileri otobüs kuyruğunda bir saat bekliyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Onyedi Eylül Üniversitesi yerleşkesinde eğitimin bazı bölümlerde hemen hemen aynı saatlerde sona ermesi ulaşımda ciddi sorunları da beraberinde getirdi. Yüzlerce öğrenci toplu ulaşım kuyruğuna girse de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi araçlarını seferber etmesine rağmen öğrencileri taşımakta zorlandı.

Onyedi Eylül Üniversitesi'nde derse giren binlerce öğrenci ulaşım sorunu yapıyor. Gün içinde herhangi bir sorun yaşanmazken, öğleden sonra ulaşım adeta krize dönüyor. Öğrencilerin otobüslerin geldiğini ancak sayılarının yetmediğini vurgularken, fakültelerde okuyan öğrencilerin hemen hemen aynı saatlerde derslerinin bitmesi duraklarda uzun kuyruklar oluşturuyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslere ek seferler konulsa da öğrenci sayısının binlere ulaşması nedeni ile duraklarda bir saati bulan kuyruklar meydana geliyor. Öğrenciler, ulaşıma çözüm isterken, Onyedi Eylül Üniversitesi'nin planlama yapması bekleniyor.