Bandırma\'da Özel Bireyler İçin Ramazan İftarı Düzenlendi

Bandırma Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla özel bireyler ve aileleri için iftar programı düzenledi.

Bandırma Belediyesi'ne ait düğün salonunda gerçekleşen buluşmada, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, katılımcılarla bir araya gelerek anlamlı bir konuşma yaptı. İftara, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğ. Gen. Esat Çetin ve özel bireylerin yanı sıra aileleri de katıldı.

Programda konuşan Başkan Mirza, Ramazan ayının manevi değerlerine vurgu yaparak, "Bu mübarek ay, ibadet, dayanışma ve paylaşma ayıdır. Sofralarımızı bu duygularla paylaşıyoruz." dedi. Mirza, özel bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak adına çalışan dernek ve merkezlere teşekkür ederken, Bandırma Belediyesi olarak bu alanda destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Aksakal: "Ramazan, birlik ve bütünlük ayıdır"

İftar programında konuşan Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal ise Ramazan ayının birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhunu pekiştirdiğini ifade etti. "Bu mübarek ay, paylaşmanın ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı zamanlardır. Böyle anlamlı bir iftar sofrasında buluşmak, kalplerimizi birleştirmek büyük bir değer taşıyor. Özel bireylerimizin ve kıymetli ailelerinin her zaman yanındayız." dedi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programında, özel bireyler ve aileleri Ramazan ayının ruhunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. - BALIKESİR