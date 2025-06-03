Bandırma'da Sanat Eserleri Ticari Ürünlerle Gölgelendi - Son Dakika
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Bandırma'da Sanat Eserleri Ticari Ürünlerle Gölgelendi

Bandırma\'da Sanat Eserleri Ticari Ürünlerle Gölgelendi
03.06.2025 14:48  Güncelleme: 14:58
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Yeni yapılan sanatsal duvar resimleri, esnafın ticari malzemeleriyle kapatıldı. Vatandaşlar, kamu alanındaki sanata verilen değerin göz ardı edilmesine tepki gösterdi.

Bandırma'da eski belediye binası girişine çizilen sanatsal duvar resimleri, esnafın fırsat reyonu uğruna adeta arka plana itildi. Yeni yapılan ve vatandaşların ilgisini çeken görsel çalışma, esnafın ticari malzemeleriyle büyük oranda kapatıldı.

Geçtiğimiz günlerde kent estetiğine katkı sunması amacıyla eski belediye binasının giriş duvarına pembe çiçekli bir ağaç ve pencere figürleri çizilmişti. Yapılan bu estetik dokunuş, hem kentli vatandaşların hem de ziyaretçilerin ilgisini çekmiş, duvar kısa sürede fotoğraf meraklılarının uğrak noktası haline gelmişti. Ancak bu sanatsal kazanımın ömrü uzun sürmedi. Duvar resimlerinin hemen önüne yerleştirilen işletmeye ait çantalar, büyük kırmızı etiketlerle birlikte sanat eserlerinin neredeyse tamamını örttü. Fırsat reyonu adı altında yapılan bu uygulama, kamuya açık bir alanda yer alan sanat çalışmasının değerini gölgeledi.

Vatandaşların büyük beğeniyle karşıladığı duvar çizimlerinin üzerine ticari ürün konulması, görsel bütünlüğü bozarken, sosyal medyada da tepkilere neden oldu. Sanata verilen değerin böylesine basit bir sebeple göz ardı edilmesi, "Duvara çizilen emek neden hiçe sayılıyor" sorusunu da beraberinde getirdi. Birçok vatandaş, sanatın toplumla buluştuğu bu gibi kamusal alanların korunması gerektiğini vurgularken, "Daha düne kadar kimsenin yüzüne bakmadığı bir duvar, çizimlerle ilgi çekti; şimdi ise bu ilgi, ticari fırsata kurban edildi" yorumunda bulundu.

Kamu alanlarına saygı çağrısı

Estetik amaçla yapılan kamusal sanat çalışmalarının korunması ve sahiplenilmesi gerektiğini belirten çevre sakinleri, bu tür müdahalelerin sanatı görünmez kıldığını ifade etti. Sanatın sokakta yaşaması ve halkla buluşması gerektiği vurgulanırken, ilgili esnafa da bu konuda daha duyarlı olunması yönünde çağrıda bulunuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bandırma'da Sanat Eserleri Ticari Ürünlerle Gölgelendi - Son Dakika

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