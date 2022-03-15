Bandırma'da şehiriçi ulaşım fiyatları arttı - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şehir içinde ulaşım fiyatları değişti.

Artan akaryakıt fiyatları nedeni ile Bandırma içi ulaşım fiyatları değişti. Yeni fiyatlar 15 Mart gününden geçerli olacak. Belirlenen yeni fiyatlandırmaya gören Ulaşım AŞ araçlarında ücretler öğrenci için 4 TL, Kartlı binişler için 6 TL, kartsız binişler için de 6,75 TL oldu. Paşabayır, Paşakent ve Pasakonak hatlarında ise ücretler 6 TL olarak belirlendi. 65 yaş üstü binişlerde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. - BALIKESİR