Bandırma'da yağış tarım toprağını nemlendirdi, metrekareye 25 kilogram düştü - Son Dakika
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Bandırma'da yağış tarım toprağını nemlendirdi, metrekareye 25 kilogram düştü

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Bandırma\'da yağış tarım toprağını nemlendirdi, metrekareye 25 kilogram düştü
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Bandırma'da etkili olan yağış, kurak günlerin ardından tarım arazilerine su sağlarken metrekareye yaklaşık 25 kilogram yağış düştü. Toprağın yaklaşık 5 santimetrelik üst tabakası nemlendi, kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sıcaklıklar düştü.

Bandırma ve çevresinde etkili olan yağış, kurak geçen günlerin ardından tarım arazilerine su sağladı. Metrekareye yaklaşık 25 kilogram yağış düşerken, toprağın nemlenmesiyle birlikte tarım arazilerinde yaklaşık 5 santimetrelik yüzey tabakası yağıştan etkilendi. Sağanakla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden yaptığı yağış uyarılarının ardından Bandırma'da beklenen yağmur etkili oldu. Kent merkezi ve kırsal bölgelerde görülen yağış, özellikle tarım arazilerinde hissedildi.

Yağış toprağın üst tabakasını nemlendirdi

Kırsal bölgelerde etkili olan yağışın ardından tarım arazilerinde toprağın yaklaşık 5 santimetrelik bölümünde nemlenme görüldü. Yağışın yüzeyde biriken suyun yanı sıra toprağın üst tabakasına nüfuz etmesi, kuraklığın ardından toprağın yeniden nem kazanmasına katkı sağladı.

Özellikle uzun süredir yağış almayan arazilerde toprağın üst bölümünün kurumasıyla oluşan sert tabakanın yağışla birlikte yumuşaması, ekim ve toprak hazırlığı açısından da önem taşıyor

Bazı bölgelerde su birikintileri oluştu

Sağanak Bandırma kent merkezinde de etkili olurken, bazı cadde ve sokaklarda yağmur suyunun birikmesi nedeniyle su birikintileri meydana geldi. Özellikle yağmur suyunun tahliye edilmesinde güçlük yaşanan noktalarda yol ve kaldırım kenarlarında biriken sular dikkat çekti.

Sıcaklıklar da geriledi

Yağışın ardından Bandırma'da hava sıcaklıkları da düştü. Son günlerde etkili olan sıcak havanın ardından yağmurla birlikte daha serin hava şartları hissedilmeye başladı. Yağışın ardından oluşan nem ve serin hava, bölgede sonbahar şartlarının daha bariz şekilde hissedilmesine neden oldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bandırma'da yağış tarım toprağını nemlendirdi, metrekareye 25 kilogram düştü - Son Dakika
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