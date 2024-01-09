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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağış ve fırtına etkili oldu - Son Dakika
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağış ve fırtına etkili oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren gök gürültülü yağış ve fırtına, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı rögarlar taştı ve araç trafiği aksadı. Hazırlıksız yakalananlar ise sırılsıklam oldu.

Balıkesir\'in Bandırma ilçesinde yağış ve fırtına etkili oldu
09.01.2024 - 09:34,
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağış ve fırtına etkili oldu.

Bandırma'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren gök gürültülü yağış ve fırtına günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı rögarlar taştı. Sürücüler, araç trafiğin yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi'nde zor anlar yaşadı. Yağış etkisini fırtına ile iyiden iyiye kendisi gösterirken, hazırlıksız yakalananlar ise sırılsıklam oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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