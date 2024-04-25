Bandırma'da Yük Treni Arızası Nedeniyle Hemzemin Geçit Trafiği Kapandı - Son Dakika
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Bandırma'da Yük Treni Arızası Nedeniyle Hemzemin Geçit Trafiği Kapandı

Bandırma\'da Yük Treni Arızası Nedeniyle Hemzemin Geçit Trafiği Kapandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ordu Caddesi'nde bulunan hemzemin geçitte yük treninin arıza yapması sonucunda araç ve yaya trafiği 30 dakika boyunca kapandı. Arızalanan tren nedeniyle vatandaşlar ve araç sürücüleri karşıya geçişlerini gerçekleştiremedi. Alternatif yollar arayan bazı vatandaşlar trenin arkasından dolanarak uzun bir mesafeyi yürüyerek karşıya geçmeyi denedi.

25.04.2024 13:27
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ordu Caddesi'nde bulunan hemzemin geçitte yük treninin arıza yapması sonucunda araç ve yaya trafiği 30 dakika boyunca kapandı.

Yük treninin arızalanması sebebiyle Ordu Caddesi'nde bulunan hemzemin geçit trafiği tamamen durdu ve birçok araç mahsur kaldı. Vatandaşlar ve araç sürücüleri karşıya geçişlerini gerçekleştiremedi. Araçlar ve yaya trafiğinin durmasıyla birlikte vatandaşlar trenden yoluna devam etmesini bekledi ancak tren uzunca bir süre hareket etmedi. Bu durum karşısında araç sürücüleri ve yaya vatandaşlar alternatif yollar aramaya başladı. Bazı vatandaşlar trenin arkasından dolanarak uzun bir mesafeyi yürüyerek karşıya geçmeyi denedi. Kimileri ise risk alarak, vagonların arasından atlayarak karşıya geçmeyi tercih etti.

Daha önce Ordu Caddesi üzerindeki hemzemin geçiş için planlanan üst geçit projesi, cadde üzerindeki esnafın olumsuz tepkisi nedeniyle iptal edilmişti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bandırma'da Yük Treni Arızası Nedeniyle Hemzemin Geçit Trafiği Kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da Yük Treni Arızası Nedeniyle Hemzemin Geçit Trafiği Kapandı - Son Dakika
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