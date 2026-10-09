Bandırma Kaymakamı Öztürk, Edincik Marmara Birlik kooperatifi yönetimini ağırladı - Son Dakika
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Bandırma Kaymakamı Öztürk, Edincik Marmara Birlik kooperatifi yönetimini ağırladı

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Bandırma Kaymakamı Öztürk, Edincik Marmara Birlik kooperatifi yönetimini ağırladı
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Edincik Marmara Birlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi yönetimi, Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Görüşmede kooperatifin çalışmaları ve bölgedeki zeytin üretimi değerlendirildi, Öztürk'e hediye takdim edildi.

Edincik Marmara Birlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özçakır ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Bandırma Kaymakamlığı makamında gerçekleştirilen ziyarette, Edincik Marmara Birlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi yönetimi ile Kaymakam Recep Öztürk bir araya geldi.

Ziyarette kooperatifin çalışmaları ve bölgedeki zeytin üretimi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Kaymakam Öztürk, Kooperatif Başkanı Mehmet Özçakır ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda kooperatif yönetimi tarafından Kaymakam Öztürk'e hediye takdim edildi.

Kaynak: İHA
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