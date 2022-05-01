Bandırma Kent Konseyi Arefe günü 100 aileye kahvaltı paketi dağıttı - Son Dakika
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Bandırma Kent Konseyi Arefe günü 100 aileye kahvaltı paketi dağıttı

01.05.2022 15:12
Bandırma Kent Konseyi Arefe günü 100 aileye kahvaltı paketi dağıttı

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Kent Konseyi ramazan ayının son arefe gününde 100 ihtiyaç sahibi aileye kahvaltılık paket dağıttı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Kent Konseyi ramazan ayının son arefe gününde 100 ihtiyaç sahibi aileye kahvaltılık paket dağıttı.

Yapılan destek hakkında bir açıklama yapan Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, "Bandırma Kent Konseyi olarak ihtiyaç sahibi ailelerimiz Bayram sevinci ile kahvaltılarını yapsın istedik. Bandırmalı hayırsever bir iş adamımızın desteği ile 100 adet kahvaltı paketimizi Arefe Gününde ailelerimize ulaştırdık. Çocuklarımızın aileleriyle birlikte en azından bir Bayram kahvaltısı yapmasını istedik. Destek geldiği sürece vatandaşlarımıza titizliklikle ulaşmaya devam edeceğiz. İsmini vermek istmeyen hayırsever iş adamımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Bandırma Kent Konseyi Arefe günü 100 aileye kahvaltı paketi dağıttı
Bandırma Kent Konseyi Arefe günü 100 aileye kahvaltı paketi dağıttı

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Serdar Polat, Kent Konseyi, Balıkesir, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bandırma Kent Konseyi Arefe günü 100 aileye kahvaltı paketi dağıttı - Son Dakika


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